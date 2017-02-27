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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9441944294439444
Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 18:58

  Успіх написав:
  ramzes4 написав:
  Успіх написав:1. Якщо я перекину кошти з приватівською картки "для виплат" на картку жінки "універсалку", то тут без комісії?

2. А якщо вона тоді відкриє з тієї ж "універсалки" депозит "прива-вклад" і наступного дня зніме всі кошти з приват-вкладу готівкою на касі - то тут теж без жодних комісій?

1. Без комиссии.
2. Пополнение приват-вклада с универсалки обойдется в 1% комиссии.

Дякую.
То виходить, що краще депо відкрити на 1 місяць з універсалки - так, наче, без комісії?

Может Лучше допкарту выпустить на жену (без её присутствия могут не выпустить) или себе сделать вторую карту (с фото) к счету и ей отправить а она пусть банкоматы потрошит?
demichh
 
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