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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9441944294439444
Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 18:58

  Успіх написав:
  ramzes4 написав:
  Успіх написав:1. Якщо я перекину кошти з приватівською картки "для виплат" на картку жінки "універсалку", то тут без комісії?

2. А якщо вона тоді відкриє з тієї ж "універсалки" депозит "прива-вклад" і наступного дня зніме всі кошти з приват-вкладу готівкою на касі - то тут теж без жодних комісій?

1. Без комиссии.
2. Пополнение приват-вклада с универсалки обойдется в 1% комиссии.

Дякую.
То виходить, що краще депо відкрити на 1 місяць з універсалки - так, наче, без комісії?

Может Лучше допкарту выпустить на жену (без её присутствия могут не выпустить) или себе сделать вторую карту (с фото) к счету и ей отправить а она пусть банкоматы потрошит?
demichh
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 19:38

  Andrey2512 написав:Да уж, курс удивляет. Во Львове продаже 34.8 Я в шоке, на черном рынке офигели )

можете достать свои и продавать по 29 если они офигели :D
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 19:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Успіх написав:Таки є ліміт 29 999

єтот лимит все банки поставили?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 19:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Лимит вроде как от НБУ
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 20:18

  konstantin kirovograd написав:
  Andrey2512 написав:Да уж, курс удивляет. Во Львове продаже 34.8 Я в шоке, на черном рынке офигели )

можете достать свои и продавать по 29 если они офигели :D


В данном случае, проще не покупать у них)
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 20:19

  Успіх написав:Ну тоді так і хочеться сказати - а звідки/з якої кубишки тоді ці люди візьмуть кошти на купівлю нерухомості, та і навіть, на оренду її?
Ціни на нерухомість на ЗУ після війни - вниз?
Ціни на оренду - також?

Без малейшего. Выяснила по ИФ, т.к. интересовались знакомые, про ЗП вакансий, я уже говорить не буду. https://mvk.if.ua/news/57867
С какой целью можно здесь оставаться?
helter
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 20:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:памперси ДАДА, вони в нас не виробляються


Здається, що в нас взагалі ніякі підгузники світових брендів не виробляються!
V2
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 21:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

...
Востаннє редагувалось Alex2007 в Сер 27 кві, 2022 22:35, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 21:45

  V2 написав:
  somilitark написав:памперси ДАДА, вони в нас не виробляються


Здається, що в нас взагалі ніякі підгузники світових брендів не виробляються!

Я мав на увазі тот факт, що ця торгова марка в нас ніколи представлена не була, не виробляється, офіційно не імпортується і не рекламується, але ціна рулить, низька ціна компенсує деякі недоліки маркетинга)))
somilitark
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