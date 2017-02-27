Успіх написав:Ну тоді так і хочеться сказати - а звідки/з якої кубишки тоді ці люди візьмуть кошти на купівлю нерухомості, та і навіть, на оренду її? Ціни на нерухомість на ЗУ після війни - вниз? Ціни на оренду - також?
Без малейшего. Выяснила по ИФ, т.к. интересовались знакомые, про ЗП вакансий, я уже говорить не буду. https://mvk.if.ua/news/57867 С какой целью можно здесь оставаться?
somilitark написав:памперси ДАДА, вони в нас не виробляються
Здається, що в нас взагалі ніякі підгузники світових брендів не виробляються!
Я мав на увазі тот факт, що ця торгова марка в нас ніколи представлена не була, не виробляється, офіційно не імпортується і не рекламується, але ціна рулить, низька ціна компенсує деякі недоліки маркетинга)))
somilitark написав:памперси ДАДА, вони в нас не виробляються
Здається, що в нас взагалі ніякі підгузники світових брендів не виробляються!
Я мав на увазі тот факт, що ця торгова марка в нас ніколи представлена не була, не виробляється, офіційно не імпортується і не рекламується, але ціна рулить, низька ціна компенсує деякі недоліки маркетинга)))
Ну, на ЗУ такая фигня издревле практиковалась: зайдешь в какой-нить подвальный магазинчик навроде "Товари з Европы" -- а там таки Товари з Европы ни обязательного перевода, ни информации о импортере, ни чека о продаже Потому, кстати, и ввели обязательные РРО для розницы...