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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9442944394449445
Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 07:16

Знову за рибу гроші ©

  _hunter написав:Ну, на ЗУ такая фигня издревле практиковалась: зайдешь в какой-нить подвальный магазинчик навроде "Товари з Европы" -- а там таки Товари з Европы ни обязательного перевода, ни информации о импортере, ни чека о продаже
Потому, кстати, и ввели обязательные РРО для розницы

Ще раз: - ці товари може з літака парашутом скинули прямо в цей магазинчик?))
- чи може в цьому магазинчику ці товари якимось дивним чином самі з'являються?))
Ні?
Чому?
Бо ВСЕ йде через кордон/через митницю! :!:
Не пустять там - то вони і не з'являться в цьому магазинчику!
Нададуть ТАМ документи про імпорт/походження товару - то і маленький магазинчик теж, відповідно, буде мати такі ж документи на товар!

А то на митниці ВСЕ повним ходом пропускають без документів, а ЧОМУСЬ з малесенького магазинчика вимагають документи?
Як так?
Не дурдом же?

Це ж те саме, що на горілчаному заводі вимагати всі ліцензії/акцизи з простого роботяги, який просто складає пляшки в ящики... :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 07:33

  Успіх написав:
  _hunter написав:Ну, на ЗУ такая фигня издревле практиковалась: зайдешь в какой-нить подвальный магазинчик навроде "Товари з Европы" -- а там таки Товари з Европы ни обязательного перевода, ни информации о импортере, ни чека о продаже
Потому, кстати, и ввели обязательные РРО для розницы

Ще раз: - ці товари може з літака парашутом скинули прямо в цей магазинчик?))
- чи може в цьому магазинчику ці товари якимось дивним чином самі з'являються?))
Ні?
Чому?
Бо ВСЕ йде через кордон/через митницю! :!:
Не пустять там - то вони і не з'являться в цьому магазинчику!
\\\

Нет, конечно же не самолетом и конечно же не "самі" -- привозят, маршрутками:
  somilitark написав:\\\ затарив бус, притаскав за допомогою людей які вважаються мешканцями прикордонних зон(30 км), вони мають право ходити через кордон по декілька разів на день з товарами на 300 євро, може менше, я не знаю точно, так ось такі челноки перенесуть що завгодно не дорого, а вже потім катаєшся по магазинам \\\

(потому, кстати -- чем дальше от ЗУ -- тем реже такие товары встречаются)
-- году, вроде, в 14м эту лавочку попытались прикрыть -- вонь поднялась такая, что куда там тем евро-ляхерам с ихними шинами :oops:
Поэтому и решили: чем за каждым "бегуном" по гарам гоняться -- проще их "на местах" штырить
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 07:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  _hunter написав:году, вроде, в 14м эту лавочку попытались прикрыть

Таможню никогда не зачистят - там свои сидят на потоках.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 07:49

  vladimir07 написав:
Странно растет. Кросс-курс с евро 1.06 уже .


Уже 1.05
prilepskiy
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