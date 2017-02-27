|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 27 кві, 2022 18:58
Успіх написав: ramzes4 написав: Успіх написав:
1. Якщо я перекину кошти з приватівською картки "для виплат" на картку жінки "універсалку", то тут без комісії?
2. А якщо вона тоді відкриє з тієї ж "універсалки" депозит "прива-вклад" і наступного дня зніме всі кошти з приват-вкладу готівкою на касі - то тут теж без жодних комісій?
1. Без комиссии.
2. Пополнение приват-вклада с универсалки обойдется в 1% комиссии.
Дякую.
То виходить, що краще депо відкрити на 1 місяць з універсалки - так, наче, без комісії?
Может Лучше допкарту выпустить на жену (без её присутствия могут не выпустить) или себе сделать вторую карту (с фото) к счету и ей отправить а она пусть банкоматы потрошит?
-
demichh
-
-
- Повідомлень: 2725
- З нами з: 09.12.10
- Подякував: 141 раз.
- Подякували: 152 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 кві, 2022 19:57
Успіх написав:
Таки є ліміт 29 999
єтот лимит все банки поставили?
-
Олежан
-
-
- Повідомлень: 637
- З нами з: 01.12.20
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 62 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 кві, 2022 19:59
Лимит вроде как от НБУ
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 7353
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 728 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 кві, 2022 20:18
konstantin kirovograd написав: Andrey2512 написав:
Да уж, курс удивляет. Во Львове продаже 34.8 Я в шоке, на черном рынке офигели )
можете достать свои и продавать по 29 если они офигели
В данном случае, проще не покупать у них)
-
Andrey2512
-
-
- Повідомлень: 27
- З нами з: 04.04.22
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 28 кві, 2022 07:49
vladimir07 написав:
Странно растет. Кросс-курс с евро 1.06 уже .
Уже 1.05
-
prilepskiy
-
-
- Повідомлень: 36
- З нами з: 25.05.16
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 19 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 28 кві, 2022 07:52
Запорожье
🇺🇸USD 34.40 34.80
🇪🇺EUR 36.80 37.40
-
edvardd
-
-
- Повідомлень: 7209
- З нами з: 20.11.08
- Подякував: 126 раз.
- Подякували: 1865 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 28 кві, 2022 08:28
Аналитики Всемирного банка (ВБ) опубликовали новый доклад о перспективах товарно-сырьевых рынков (Commodity Market Outlook). В нем они предупредили, что последствия конфликта на Украине и ситуации с энергоносителями будут длительными, а ценовой кризис — сильнейшим с 1970-х годов.
«Рост цен на энергоносители за последние два года был самым значительным со времен нефтяного кризиса 1973 года. Рост цен на продовольственные товары, крупными производителями которых являются Россия и Украина, а также на удобрения, в производстве которых используется природный газ, оказался самым существенным с 2008 года», — приводятся оценки Всемирного банка в пресс-релизе, посвященном публикации нового отчета.
«В целом, это самый масштабный товарный шок, который мы пережили с 1970-х годов. Как и тогда, шок усугубляется резким ростом ограничений в торговле продовольствием, топливом и удобрениями», – заявил вице-президент ВБ по вопросам справедливого роста, финансов и институтов Индермит Гилл. В ВБ предупредили, что снижение налогов и выделение субсидий вместо долгосрочных мер по сокращению спроса и поощрению альтернативных источников поставок может привести к дефициту предложения и ценовому давлению на топливном рынке, а переход к более дорогостоящим торговым моделям, в частности, перестройка логистики из-за смены поставщика сырья, — к продолжительной инфляции.
По прогнозу ВБ, в 2022 году неэнергетические товары подорожают почти на 20%, а энергоносители — более чем на 50%. В два следующих года цены будут снижаться, но для сырья они будут выше средних пятилетних значений. Среднегодовая цена нефти марки Brent в 2022 году вырастет на 42%, до 100 долларов за баррель. В 2023 году она снизится до 92 долларов за баррель — если прекратятся перебои с поставками и вырастет добыча нефти в других, кроме России, странах при более медленном росте спроса.
Аналитики увидели в расширении санкций Евросоюза в отношении России угрозу нефтяному рынку. Резервные мощности картеля нефтедобывающих стран ОПЕК могут оказаться меньше, чем они оцениваются сейчас, а сланцевая добыча нефти в США пострадает от нехватки рабочей силы, ожидают эксперты ВБ. Замена ископаемого топлива возобновляемыми источниками энергии в новых условиях задержится, добавляют они.
Необходимые для альтернативной энергетики алюминий и никель, по прогнозу ВБ, в 2022 году подорожают на 37% и 51% соответственно, в том числе из-за трудностей с поставками из России. В целом цены на металлы в этом году вырастут на 16%: на неблагородные металлы (включая железо, никель, алюминий, медь) — более чем на 22%, на драгоценные (включая золото, серебро, платину) — на 3%. При этом длительный период локдаунов из-за COVID-19 в Китае может снизить спрос на металлы и, следовательно, цены на них.
Взлет цен на газ в 2022, в том числе в Европе — на 111%, приведет к подорожанию удобрений почти на 70% и росту стоимости сельхозпродукции. Продукция аграриев вырастет в цене из-за отказа фермеров от удобрений, последующего снижения урожайности и сокращения предложения. Цены на продовольствие в 2022 году вырастут в среднем почти на 23%, на пшеницу — более чем на 40%. Из всех видов сельхозпродукции больше всего в 2022 году подорожает пальмовое масло, на 45% и выше. Увеличению производства продовольствия в дальнейшем будут мешать сохраняющиеся высокие цены на удобрения, уточнили в ВБ.
Forbes
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 12674
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1988 раз.
- Подякували: 2836 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 28 кві, 2022 09:09
Подскажите, есть в Кропивницком нормальные обменки с адекватными курсами, где можно купить доллары? Нашла в интернете две сетевые: КИТ там долларов нет и Money24 - там курс продажи 36,50. Можно в л/с
-
Oktawa
-
-
- Повідомлень: 482
- З нами з: 08.11.17
- Подякував: 450 раз.
- Подякували: 64 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1511
|8401442
|
Чет 28 кві, 2022 07:35
BIGor
|
|30407
|27353937
|
|
|7970
|22059714
|
Пон 28 лют, 2022 11:14
ЛОБ
|