Додано: Чет 28 кві, 2022 08:28

Аналитики Всемирного банка (ВБ) опубликовали новый доклад о перспективах товарно-сырьевых рынков (Commodity Market Outlook). В нем они предупредили, что последствия конфликта на Украине и ситуации с энергоносителями будут длительными, а ценовой кризис — сильнейшим с 1970-х годов.



«Рост цен на энергоносители за последние два года был самым значительным со времен нефтяного кризиса 1973 года. Рост цен на продовольственные товары, крупными производителями которых являются Россия и Украина, а также на удобрения, в производстве которых используется природный газ, оказался самым существенным с 2008 года», — приводятся оценки Всемирного банка в пресс-релизе, посвященном публикации нового отчета.



«В целом, это самый масштабный товарный шок, который мы пережили с 1970-х годов. Как и тогда, шок усугубляется резким ростом ограничений в торговле продовольствием, топливом и удобрениями», – заявил вице-президент ВБ по вопросам справедливого роста, финансов и институтов Индермит Гилл. В ВБ предупредили, что снижение налогов и выделение субсидий вместо долгосрочных мер по сокращению спроса и поощрению альтернативных источников поставок может привести к дефициту предложения и ценовому давлению на топливном рынке, а переход к более дорогостоящим торговым моделям, в частности, перестройка логистики из-за смены поставщика сырья, — к продолжительной инфляции.



По прогнозу ВБ, в 2022 году неэнергетические товары подорожают почти на 20%, а энергоносители — более чем на 50%. В два следующих года цены будут снижаться, но для сырья они будут выше средних пятилетних значений. Среднегодовая цена нефти марки Brent в 2022 году вырастет на 42%, до 100 долларов за баррель. В 2023 году она снизится до 92 долларов за баррель — если прекратятся перебои с поставками и вырастет добыча нефти в других, кроме России, странах при более медленном росте спроса.



Аналитики увидели в расширении санкций Евросоюза в отношении России угрозу нефтяному рынку. Резервные мощности картеля нефтедобывающих стран ОПЕК могут оказаться меньше, чем они оцениваются сейчас, а сланцевая добыча нефти в США пострадает от нехватки рабочей силы, ожидают эксперты ВБ. Замена ископаемого топлива возобновляемыми источниками энергии в новых условиях задержится, добавляют они.



Необходимые для альтернативной энергетики алюминий и никель, по прогнозу ВБ, в 2022 году подорожают на 37% и 51% соответственно, в том числе из-за трудностей с поставками из России. В целом цены на металлы в этом году вырастут на 16%: на неблагородные металлы (включая железо, никель, алюминий, медь) — более чем на 22%, на драгоценные (включая золото, серебро, платину) — на 3%. При этом длительный период локдаунов из-за COVID-19 в Китае может снизить спрос на металлы и, следовательно, цены на них.



Взлет цен на газ в 2022, в том числе в Европе — на 111%, приведет к подорожанию удобрений почти на 70% и росту стоимости сельхозпродукции. Продукция аграриев вырастет в цене из-за отказа фермеров от удобрений, последующего снижения урожайности и сокращения предложения. Цены на продовольствие в 2022 году вырастут в среднем почти на 23%, на пшеницу — более чем на 40%. Из всех видов сельхозпродукции больше всего в 2022 году подорожает пальмовое масло, на 45% и выше. Увеличению производства продовольствия в дальнейшем будут мешать сохраняющиеся высокие цены на удобрения, уточнили в ВБ.



Forbes