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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 28 кві, 2022 07:49
vladimir07 написав:
Странно растет. Кросс-курс с евро 1.06 уже .
Уже 1.05
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prilepskiy
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Додано: Чет 28 кві, 2022 07:52
Запорожье
🇺🇸USD 34.40 34.80
🇪🇺EUR 36.80 37.40
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edvardd
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Додано: Чет 28 кві, 2022 09:09
Подскажите, есть в Кропивницком нормальные обменки с адекватными курсами, где можно купить доллары? Нашла в интернете две сетевые: КИТ там долларов нет и Money24 - там курс продажи 36,50. Можно в л/с
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Oktawa
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Додано: Чет 28 кві, 2022 11:13
Oktawa написав:
Подскажите, есть в Кропивницком нормальные обменки с адекватными курсами, где можно купить доллары? Нашла в интернете две сетевые: КИТ там долларов нет и Money24 - там курс продажи 36,50. Можно в л/с
Если сумма крупная лучше в Киев поехать - там барыги не такие жадные. И, к слову, доллар уже вниз пошел/))
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asti
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Додано: Чет 28 кві, 2022 12:08
asti написав:
Если сумма крупная лучше в Киев поехать - там барыги не такие жадные. И, к слову, доллар уже вниз пошел/))
где вниз?
35.2 киев продажа
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Олежан
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Додано: Чет 28 кві, 2022 12:29
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Ірина_
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Додано: Чет 28 кві, 2022 13:06
Олежан написав: asti написав:
Если сумма крупная лучше в Киев поехать - там барыги не такие жадные. И, к слову, доллар уже вниз пошел/))
где вниз?
35.2 киев продажа
где вы смотрите?
На Минфине по 34,3 есть предложения//)
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asti
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Додано: Чет 28 кві, 2022 13:10
asti написав: Олежан написав: asti написав:
Если сумма крупная лучше в Киев поехать - там барыги не такие жадные. И, к слову, доллар уже вниз пошел/))
где вниз?
35.2 киев продажа
где вы смотрите?
На Минфине по 34,3 есть предложения//)
обменки на файненс открылись по 34.5 покупка, сейчас уже ниже
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adeges
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Додано: Чет 28 кві, 2022 13:22
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greenozon
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Пон 28 лют, 2022 11:14
ЛОБ
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