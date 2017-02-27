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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9439944094419442
Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 07:49

  vladimir07 написав:
Странно растет. Кросс-курс с евро 1.06 уже .


Уже 1.05
prilepskiy
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 07:52

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edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 09:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Подскажите, есть в Кропивницком нормальные обменки с адекватными курсами, где можно купить доллары? Нашла в интернете две сетевые: КИТ там долларов нет и Money24 - там курс продажи 36,50. Можно в л/с
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 11:13

  Oktawa написав:Подскажите, есть в Кропивницком нормальные обменки с адекватными курсами, где можно купить доллары? Нашла в интернете две сетевые: КИТ там долларов нет и Money24 - там курс продажи 36,50. Можно в л/с
Если сумма крупная лучше в Киев поехать - там барыги не такие жадные. И, к слову, доллар уже вниз пошел/))
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 12:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  asti написав:Если сумма крупная лучше в Киев поехать - там барыги не такие жадные. И, к слову, доллар уже вниз пошел/))

где вниз?
35.2 киев продажа
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 12:29

Что будет с Украиной, если война продлится до 2023 года. Реалии мировой экономики, прогноз курса
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 13:06

  Олежан написав:
  asti написав:Если сумма крупная лучше в Киев поехать - там барыги не такие жадные. И, к слову, доллар уже вниз пошел/))
где вниз?
35.2 киев продажа
где вы смотрите?
На Минфине по 34,3 есть предложения//)
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 13:10

  asti написав:
  Олежан написав:
  asti написав:Если сумма крупная лучше в Киев поехать - там барыги не такие жадные. И, к слову, доллар уже вниз пошел/))
где вниз?
35.2 киев продажа
где вы смотрите?
На Минфине по 34,3 есть предложения//)


обменки на файненс открылись по 34.5 покупка, сейчас уже ниже
adeges
 
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-70 коп у Львові

https://obmen.lviv.ua/
greenozon
 
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