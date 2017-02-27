Oktawa написав:там долларов нет и Money24 - там курс продажи 36,50. Можно в л/с
не совсем понимаю зачем вообще спонсировать барыг продающих по 36 и выше в европе они никому не нужны, чтобы выгодно их поменять на евро нужно искать места. в то же время можно спокойно купить крипто доллары usdt по курсу в пределах 34-35, далее на любой крипто бирже продать за евро по вменяемому курсу. и не нужно беспокоится за физическую сохранность банкнот
Oktawa написав:там долларов нет и Money24 - там курс продажи 36,50. Можно в л/с
не совсем понимаю зачем вообще спонсировать барыг продающих по 36 и выше в европе они никому не нужны, чтобы выгодно их поменять на евро нужно искать места. в то же время можно спокойно купить крипто доллары usdt по курсу в пределах 34-35, далее на любой крипто бирже продать за евро по вменяемому курсу. и не нужно беспокоится за физическую сохранность банкнот
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з..............28.04.2022..........29.04.2022 дата розрахунку.............27.04.2022...........28.04.2022 Євро................................30,9663................30,6869...-0.9% Долар США.....................29,2549................29,2549...зафиксирован Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0489 (вчера 1.0585). Обсуждаемое много лет движение к паритету становится все менее призрачным.
Индекс доллара DXY в 15-00 103.77 (вчера 102.81) Сегодня индекс доллара достиг максимального с 2002 года значения. До рекорда века еще далеко, но рост выглядит очень уверенным.
НБУ вчера купил военных облигаций на 10 млрд. грн. Эти облигации уже вошли в те 50 млрд. с начала месяца (всего 70), о которых вчера сообщали. Т.о. в последнее время НБУ выкупает облигации еженедельно, но на этой неделе порция в 2 раза меньше обычной.