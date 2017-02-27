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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9441944294439444>
Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 14:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Oktawa написав:там долларов нет и Money24 - там курс продажи 36,50. Можно в л/с

не совсем понимаю зачем вообще спонсировать барыг продающих по 36 и выше
в европе они никому не нужны, чтобы выгодно их поменять на евро нужно искать места. в то же время можно спокойно купить крипто доллары usdt по курсу в пределах 34-35, далее на любой крипто бирже продать за евро по вменяемому курсу. и не нужно беспокоится за физическую сохранность банкнот
wtf
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 14:14

  wtf написав:
  Oktawa написав:там долларов нет и Money24 - там курс продажи 36,50. Можно в л/с

не совсем понимаю зачем вообще спонсировать барыг продающих по 36 и выше
в европе они никому не нужны, чтобы выгодно их поменять на евро нужно искать места. в то же время можно спокойно купить крипто доллары usdt по курсу в пределах 34-35, далее на любой крипто бирже продать за евро по вменяемому курсу. и не нужно беспокоится за физическую сохранность банкнот


А не проще ли просто купить евро?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 14:15

[quote="5427503:greenozon"]-70 коп у Львові

https://obmen.lviv.ua/[/quРакета вниз?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 14:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

1.0484

Что-то за евровые сбережения совсем стремно
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 14:25

Investor_K добре хоч за нашу гривню :mrgreen:
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 14:32

Официальный курс +

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............28.04.2022..........29.04.2022
дата розрахунку.............27.04.2022...........28.04.2022
Євро................................30,9663................30,6869...-0.9%
Долар США.....................29,2549................29,2549...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0489 (вчера 1.0585).
Обсуждаемое много лет движение к паритету становится все менее призрачным.

Индекс доллара DXY в 15-00 103.77 (вчера 102.81)
Сегодня индекс доллара достиг максимального с 2002 года значения.
До рекорда века еще далеко, но рост выглядит очень уверенным.

НБУ вчера купил военных облигаций на 10 млрд. грн.
Эти облигации уже вошли в те 50 млрд. с начала месяца (всего 70), о которых вчера сообщали.
Т.о. в последнее время НБУ выкупает облигации еженедельно, но на этой неделе порция в 2 раза меньше обычной.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 14:34

Investor_K в 2002 году евро стоили кажется 60 или 70 центов американского доллара.Потом были периоды роста до 1.68 по моему.Сейчас паритет почти.Так что не переживайте :)
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 14:37

  Investor_K написав:
  greenozon написав:-70 коп у Львові

https://obmen.lviv.ua/[/quРакета вниз?

львов 33.90-кропивницкий 37 продажа на сейчас...красавцы
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 14:41

  konstantin kirovograd написав:
  Investor_K написав:
  greenozon написав:-70 коп у Львові

https://obmen.lviv.ua/[/quРакета вниз?

львов 33.90-кропивницкий 37 продажа на сейчас...красавцы

В банках же даже на ЗУ по челобитной от НБУ, купить - шаром покати.
helter
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 14:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Investor_K написав:А не проще ли просто купить евро?

проще, при условии что вы их реально найдете в наличии
помню ранее в одном киевском онлайн-обменнике выводил sepa евро так пришлось брать долларами. возможно с тех пор ситуация изменилась
wtf
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