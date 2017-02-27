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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 28 кві, 2022 14:55
asti написав: Oktawa написав:
Подскажите, есть в Кропивницком нормальные обменки с адекватными курсами, где можно купить доллары? Нашла в интернете две сетевые: КИТ там долларов нет и Money24 - там курс продажи 36,50. Можно в л/с
Если сумма крупная лучше в Киев поехать - там барыги не такие жадные. И, к слову, доллар уже вниз пошел/))
Да, вы правы, можно бы наверное в Киев или Днепр съездить, там наверняка дешевле можно купить, но как-то не решаюсь из-за обстановки куда-либо ехать.
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Oktawa
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