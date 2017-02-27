RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9441944294439444
Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 14:55

  asti написав:
  Oktawa написав:Подскажите, есть в Кропивницком нормальные обменки с адекватными курсами, где можно купить доллары? Нашла в интернете две сетевые: КИТ там долларов нет и Money24 - там курс продажи 36,50. Можно в л/с
Если сумма крупная лучше в Киев поехать - там барыги не такие жадные. И, к слову, доллар уже вниз пошел/))
Да, вы правы, можно бы наверное в Киев или Днепр съездить, там наверняка дешевле можно купить, но как-то не решаюсь из-за обстановки куда-либо ехать.
Oktawa
 
Повідомлень: 483
З нами з: 08.11.17
Подякував: 451 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 15:48

  Oktawa написав:
  asti написав:
  Oktawa написав:Подскажите, есть в Кропивницком нормальные обменки с адекватными курсами, где можно купить доллары? Нашла в интернете две сетевые: КИТ там долларов нет и Money24 - там курс продажи 36,50.
Если сумма крупная лучше в Киев поехать - там барыги не такие жадные. И, к слову, доллар уже вниз пошел/))
Да, вы правы, можно бы наверное в Киев или Днепр съездить, там наверняка дешевле можно купить, но как-то не решаюсь из-за обстановки куда-либо ехать.
Лучше в Киев - там и предложений больше и курс пониже
и фронт подальше...
asti
 
Повідомлень: 2649
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 501 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 16:00

Investor_K

usdt - это Tether? Ох уж эта крипта, голову морочит. Где ее покупаете?
Andrey2512
 
Повідомлень: 28
З нами з: 04.04.22
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 16:06

  asti написав:
  Oktawa написав:
  asti написав:Если сумма крупная лучше в Киев поехать - там барыги не такие жадные. И, к слову, доллар уже вниз пошел/))
Да, вы правы, можно бы наверное в Киев или Днепр съездить, там наверняка дешевле можно купить, но как-то не решаюсь из-за обстановки куда-либо ехать.
Лучше в Киев - там и предложений больше и курс пониже
и фронт подальше...

Не время сейчас куда-то ехать. Идёт спецоперация по выбиванию гривны из слабых рук. Сейчас немного вниз, но мы не берём, ждём, вдруг рост ненастоящий. Брать будем по 36. И только за 6 часов до спецоперации наносим привентивный визит в обменник :)
Игорь
Аватар користувача
 
Повідомлень: 793
З нами з: 23.01.16
Подякував: 4821 раз.
Подякували: 843 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 16:46

Байден намерен запросить у конгресса США $33 млрд на оказание дополнительной поддержки Украине, в том числе $20 млрд на военную помощь и $8,5 млрд на экономическую — СМИ.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12683
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1988 раз.
Подякували: 2836 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9441944294439444
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Продуктовые рынки и не только в валютном контексте 1 ... 151, 152, 153
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1527 8452971
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 кві, 2022 16:36
_hunter
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 3039, 3040, 3041
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
30409 27366737
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 кві, 2022 13:56
wtf
Валютный рынок в мире 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7970 22059778
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 лют, 2022 11:14
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (3027)
28.04.2022 16:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.