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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 28 кві, 2022 14:55
asti написав: Oktawa написав:
Подскажите, есть в Кропивницком нормальные обменки с адекватными курсами, где можно купить доллары? Нашла в интернете две сетевые: КИТ там долларов нет и Money24 - там курс продажи 36,50. Можно в л/с
Если сумма крупная лучше в Киев поехать - там барыги не такие жадные. И, к слову, доллар уже вниз пошел/))
Да, вы правы, можно бы наверное в Киев или Днепр съездить, там наверняка дешевле можно купить, но как-то не решаюсь из-за обстановки куда-либо ехать.
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Oktawa
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Додано: Чет 28 кві, 2022 15:48
Oktawa написав: asti написав: Oktawa написав:
Подскажите, есть в Кропивницком нормальные обменки с адекватными курсами, где можно купить доллары? Нашла в интернете две сетевые: КИТ там долларов нет и Money24 - там курс продажи 36,50.
Если сумма крупная лучше в Киев поехать - там барыги не такие жадные. И, к слову, доллар уже вниз пошел/))
Да, вы правы, можно бы наверное в Киев или Днепр съездить, там наверняка дешевле можно купить, но как-то не решаюсь из-за обстановки куда-либо ехать.
Лучше в Киев - там и предложений больше и курс пониже
и фронт подальше...
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asti
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Додано: Чет 28 кві, 2022 16:00
Investor_K
usdt - это Tether? Ох уж эта крипта, голову морочит. Где ее покупаете?
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Andrey2512
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Додано: Чет 28 кві, 2022 16:06
asti написав: Oktawa написав: asti написав:
Если сумма крупная лучше в Киев поехать - там барыги не такие жадные. И, к слову, доллар уже вниз пошел/))
Да, вы правы, можно бы наверное в Киев или Днепр съездить, там наверняка дешевле можно купить, но как-то не решаюсь из-за обстановки куда-либо ехать.
Лучше в Киев - там и предложений больше и курс пониже
и фронт подальше...
Не время сейчас куда-то ехать. Идёт спецоперация по выбиванию гривны из слабых рук. Сейчас немного вниз, но мы не берём, ждём, вдруг рост ненастоящий. Брать будем по 36. И только за 6 часов до спецоперации наносим привентивный визит в обменник
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Игорь
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Додано: Чет 28 кві, 2022 16:46
Байден намерен запросить у конгресса США $33 млрд на оказание дополнительной поддержки Украине, в том числе $20 млрд на военную помощь и $8,5 млрд на экономическую — СМИ.
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vitaliian
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Додано: Чет 28 кві, 2022 17:55
Столиця:
33.50 USD 34.20
36.50 EUR 37.20
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Yuri_Z
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Додано: Чет 28 кві, 2022 18:18
Yuri_Z написав:
Столиця:
33.50 USD 34.20
36.50 EUR 37.20
Оболонь - 34.00/34.30
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75stasstas75
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Додано: Чет 28 кві, 2022 20:43
vitaliian написав:
Байден намерен запросить у конгресса США $33 млрд на оказание дополнительной поддержки Украине, в том числе $20 млрд на военную помощь и $8,5 млрд на экономическую — СМИ.
Практический результат антитезы для фразы: Народ, который не желает кормить свою армию, будет кормить чужую.
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helter
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Додано: Чет 28 кві, 2022 20:53
helter написав: vitaliian написав:
Байден намерен запросить у конгресса США $33 млрд на оказание дополнительной поддержки Украине, в том числе $20 млрд на военную помощь и $8,5 млрд на экономическую — СМИ.
Практический результат антитезы для фразы: Народ, который не желает кормить свою армию, будет кормить чужую.
нам очень повезло, что так происходит.
надо радоваться тому, что идет такая накачка, а не ерничать
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Shaman
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Додано: Чет 28 кві, 2022 20:56
Shaman написав:
нам очень повезло, что так происходит.
надо радоваться тому, что идет такая накачка, а не ерничать
Чтобы радоваться, нужно абсолютно не понимать, кто воюет чьими жизнями за чьи интересы.
Деньги всегда можно напечатать.
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helter
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Пон 28 лют, 2022 11:14
ЛОБ
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