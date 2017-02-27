|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 28 кві, 2022 21:03
helter написав: Shaman написав:
нам очень повезло, что так происходит.
надо радоваться тому, что идет такая накачка, а не ерничать
Чтобы радоваться, нужно абсолютно не понимать, кто воюет чьими жизнями за чьи интересы.
Деньги всегда можно напечатать.
на профильную ветку - нефиг оффтоп разводитьhttps://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5427722#p5427722
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 1876
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 310 раз.
- Подякували: 647 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 28 кві, 2022 21:31
Схоже проблема в дефіциті саме готівкового долара. Зазвичай його доставляють літаками, мабуть доставка залізницею не витримує безпекових вимог, тому відсутня можливість наповнити ринок України.
-
ziks
-
-
- Повідомлень: 460
- З нами з: 22.01.12
- Подякував: 40 раз.
- Подякували: 83 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 28 кві, 2022 21:42
ziks написав:
Схоже проблема в дефіциті саме готівкового долара. Зазвичай його доставляють літаками, мабуть доставка залізницею не витримує безпекових вимог, тому відсутня можливість наповнити ринок України.
Обычное дело,
литаки не летят,
поезда не поездят,
корабли не кораблят.
-
копейка
-
-
- Повідомлень: 160
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 106 раз.
- Подякували: 12 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1533
|8454813
|
|
|30410
|27368186
|
|
|7970
|22059809
|
Пон 28 лют, 2022 11:14
ЛОБ
|