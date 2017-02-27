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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9442944394449445
Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 21:03

  helter написав:
  Shaman написав:нам очень повезло, что так происходит.
надо радоваться тому, что идет такая накачка, а не ерничать ;)

Чтобы радоваться, нужно абсолютно не понимать, кто воюет чьими жизнями за чьи интересы.
Деньги всегда можно напечатать.

на профильную ветку - нефиг оффтоп разводить
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5427722#p5427722
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 21:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Схоже проблема в дефіциті саме готівкового долара. Зазвичай його доставляють літаками, мабуть доставка залізницею не витримує безпекових вимог, тому відсутня можливість наповнити ринок України.
ziks
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 21:42

  ziks написав:Схоже проблема в дефіциті саме готівкового долара. Зазвичай його доставляють літаками, мабуть доставка залізницею не витримує безпекових вимог, тому відсутня можливість наповнити ринок України.

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копейка
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