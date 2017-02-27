RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9442944394449445>
Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 14:55

  asti написав:
  Oktawa написав:Подскажите, есть в Кропивницком нормальные обменки с адекватными курсами, где можно купить доллары? Нашла в интернете две сетевые: КИТ там долларов нет и Money24 - там курс продажи 36,50. Можно в л/с
Если сумма крупная лучше в Киев поехать - там барыги не такие жадные. И, к слову, доллар уже вниз пошел/))
Да, вы правы, можно бы наверное в Киев или Днепр съездить, там наверняка дешевле можно купить, но как-то не решаюсь из-за обстановки куда-либо ехать.
Oktawa
 
Повідомлень: 485
З нами з: 08.11.17
Подякував: 452 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 15:48

  Oktawa написав:
  asti написав:
  Oktawa написав:Подскажите, есть в Кропивницком нормальные обменки с адекватными курсами, где можно купить доллары? Нашла в интернете две сетевые: КИТ там долларов нет и Money24 - там курс продажи 36,50.
Если сумма крупная лучше в Киев поехать - там барыги не такие жадные. И, к слову, доллар уже вниз пошел/))
Да, вы правы, можно бы наверное в Киев или Днепр съездить, там наверняка дешевле можно купить, но как-то не решаюсь из-за обстановки куда-либо ехать.
Лучше в Киев - там и предложений больше и курс пониже
и фронт подальше...
asti
 
Повідомлень: 2649
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 502 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 16:00

Investor_K

usdt - это Tether? Ох уж эта крипта, голову морочит. Где ее покупаете?
Andrey2512
 
Повідомлень: 28
З нами з: 04.04.22
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 16:06

  asti написав:
  Oktawa написав:
  asti написав:Если сумма крупная лучше в Киев поехать - там барыги не такие жадные. И, к слову, доллар уже вниз пошел/))
Да, вы правы, можно бы наверное в Киев или Днепр съездить, там наверняка дешевле можно купить, но как-то не решаюсь из-за обстановки куда-либо ехать.
Лучше в Киев - там и предложений больше и курс пониже
и фронт подальше...

Не время сейчас куда-то ехать. Идёт спецоперация по выбиванию гривны из слабых рук. Сейчас немного вниз, но мы не берём, ждём, вдруг рост ненастоящий. Брать будем по 36. И только за 6 часов до спецоперации наносим привентивный визит в обменник :)
Игорь
Аватар користувача
 
Повідомлень: 793
З нами з: 23.01.16
Подякував: 4821 раз.
Подякували: 843 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 16:46

Байден намерен запросить у конгресса США $33 млрд на оказание дополнительной поддержки Украине, в том числе $20 млрд на военную помощь и $8,5 млрд на экономическую — СМИ.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12691
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1988 раз.
Подякували: 2838 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 17:55

Столиця:
33.50 USD 34.20
36.50 EUR 37.20
Yuri_Z
 
Повідомлень: 366
З нами з: 18.06.18
Подякував: 42 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 18:18

  Yuri_Z написав:Столиця:
33.50 USD 34.20
36.50 EUR 37.20

Оболонь - 34.00/34.30
75stasstas75
Аватар користувача
 
Повідомлень: 425
З нами з: 02.07.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 109 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 21:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Схоже проблема в дефіциті саме готівкового долара. Зазвичай його доставляють літаками, мабуть доставка залізницею не витримує безпекових вимог, тому відсутня можливість наповнити ринок України.
ziks
Аватар користувача
 
Повідомлень: 460
З нами з: 22.01.12
Подякував: 40 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 21:42

  ziks написав:Схоже проблема в дефіциті саме готівкового долара. Зазвичай його доставляють літаками, мабуть доставка залізницею не витримує безпекових вимог, тому відсутня можливість наповнити ринок України.

литаки не летят,
поезда не поездят,
корабли не кораблят
копейка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 160
З нами з: 31.07.19
Подякував: 106 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 22:43

  ziks написав:Схоже проблема в дефіциті саме готівкового долара. Зазвичай його доставляють літаками, мабуть доставка залізницею не витримує безпекових вимог, тому відсутня можливість наповнити ринок України.



скорее всего так оно и есть. Поскольку безналичных долларов, по-моему чем дальше, тем больше "хоть опой жуй". :mrgreen: (https://www.reuters.com/world/biden-loo ... 022-04-28/ :shock: - это помимо мартовского пакета на 13 млрд).
Я помню тот "список критического импорта" от кабмина в самом начале войны - там была одна страничка, сейчас там много страниц. Наверное, "белые" импортеры не должны испытывать особых проблем с валютой под импорт. :roll:
А наши ребята при доходной части бюджета в 45 млрд решили не заморачиваться и сразу запрашивают по 5 млрд долл в месяц на текущий дефицит :mrgreen: при том, что это отдельно от военной, гуманитарной помощи, не учитывая ни поступления от ОВГЗ, ни от каких-никаких налогов, собираемость которых по мере восстановления экономики должна постепенно увеличиваться (https://news.finance.ua/ua/biznes-pidby ... nfohrafika, https://mof.gov.ua/uk/news/v_umovakh_vo ... a_929-3387 - ну да, там вроде была уплата наперед; за апрель собираемость наверное будет низкой, но потом по идее должна улучшаться ), учитывая "поставленные на паузу" "большую стройку" и прочие серьезные затраты.

Вы точно хотите рыночный курс? :lol:
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 3425
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1707 раз.
Подякували: 1555 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 9442944394449445>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Продуктовые рынки и не только в валютном контексте 1 ... 152, 153, 154
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1533 8461301
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 кві, 2022 18:03
Василь-Рівне
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 3040, 3041, 3042
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
30410 27374629
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 кві, 2022 17:32
Кучинелли
Валютный рынок в мире 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7970 22059814
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 лют, 2022 11:14
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.