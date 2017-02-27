Oktawa написав:Подскажите, есть в Кропивницком нормальные обменки с адекватными курсами, где можно купить доллары? Нашла в интернете две сетевые: КИТ там долларов нет и Money24 - там курс продажи 36,50. Можно в л/с
Если сумма крупная лучше в Киев поехать - там барыги не такие жадные. И, к слову, доллар уже вниз пошел/))
Да, вы правы, можно бы наверное в Киев или Днепр съездить, там наверняка дешевле можно купить, но как-то не решаюсь из-за обстановки куда-либо ехать.
Oktawa написав:Подскажите, есть в Кропивницком нормальные обменки с адекватными курсами, где можно купить доллары? Нашла в интернете две сетевые: КИТ там долларов нет и Money24 - там курс продажи 36,50.
Если сумма крупная лучше в Киев поехать - там барыги не такие жадные. И, к слову, доллар уже вниз пошел/))
Да, вы правы, можно бы наверное в Киев или Днепр съездить, там наверняка дешевле можно купить, но как-то не решаюсь из-за обстановки куда-либо ехать.
Лучше в Киев - там и предложений больше и курс пониже и фронт подальше...
asti написав:Если сумма крупная лучше в Киев поехать - там барыги не такие жадные. И, к слову, доллар уже вниз пошел/))
Да, вы правы, можно бы наверное в Киев или Днепр съездить, там наверняка дешевле можно купить, но как-то не решаюсь из-за обстановки куда-либо ехать.
Лучше в Киев - там и предложений больше и курс пониже и фронт подальше...
Не время сейчас куда-то ехать. Идёт спецоперация по выбиванию гривны из слабых рук. Сейчас немного вниз, но мы не берём, ждём, вдруг рост ненастоящий. Брать будем по 36. И только за 6 часов до спецоперации наносим привентивный визит в обменник
ziks написав:Схоже проблема в дефіциті саме готівкового долара. Зазвичай його доставляють літаками, мабуть доставка залізницею не витримує безпекових вимог, тому відсутня можливість наповнити ринок України.
литаки не летят, поезда не поездят, корабли не кораблят
ziks написав:Схоже проблема в дефіциті саме готівкового долара. Зазвичай його доставляють літаками, мабуть доставка залізницею не витримує безпекових вимог, тому відсутня можливість наповнити ринок України.
скорее всего так оно и есть. Поскольку безналичных долларов, по-моему чем дальше, тем больше "хоть опой жуй". (https://www.reuters.com/world/biden-loo ... 022-04-28/ - это помимо мартовского пакета на 13 млрд). Я помню тот "список критического импорта" от кабмина в самом начале войны - там была одна страничка, сейчас там много страниц. Наверное, "белые" импортеры не должны испытывать особых проблем с валютой под импорт. А наши ребята при доходной части бюджета в 45 млрд решили не заморачиваться и сразу запрашивают по 5 млрд долл в месяц на текущий дефицит при том, что это отдельно от военной, гуманитарной помощи, не учитывая ни поступления от ОВГЗ, ни от каких-никаких налогов, собираемость которых по мере восстановления экономики должна постепенно увеличиваться (https://news.finance.ua/ua/biznes-pidby ... nfohrafika, https://mof.gov.ua/uk/news/v_umovakh_vo ... a_929-3387 - ну да, там вроде была уплата наперед; за апрель собираемость наверное будет низкой, но потом по идее должна улучшаться ), учитывая "поставленные на паузу" "большую стройку" и прочие серьезные затраты.