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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 28 кві, 2022 22:55
ziks написав:
Схоже проблема в дефіциті саме готівкового долара. Зазвичай його доставляють літаками, мабуть доставка залізницею не витримує безпекових вимог, тому відсутня можливість наповнити ринок України.
В обменках в Киеве наличный доллар есть, во Львове тоже, причем много, так что дело точно не в этом.
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Пон 28 лют, 2022 11:14
ЛОБ
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