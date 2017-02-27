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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9442944394449445
Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 22:55

  ziks написав:Схоже проблема в дефіциті саме готівкового долара. Зазвичай його доставляють літаками, мабуть доставка залізницею не витримує безпекових вимог, тому відсутня можливість наповнити ринок України.

В обменках в Киеве наличный доллар есть, во Львове тоже, причем много, так что дело точно не в этом.
75stasstas75
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 04:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

У кого какие мысли насчёт пары евро/доллар?
Не видать ближайшее время крепкого евро хотя бы по 1.15?
RobinGood
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 05:53

  RobinGood написав:У кого какие мысли насчёт пары евро/доллар?
Не видать ближайшее время крепкого евро хотя бы по 1.15?

после паритета, а это не скоро...
edvardd
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  #<1 ... 9442944394449445
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