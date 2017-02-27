ziks написав:Схоже проблема в дефіциті саме готівкового долара. Зазвичай його доставляють літаками, мабуть доставка залізницею не витримує безпекових вимог, тому відсутня можливість наповнити ринок України.
В обменках в Киеве наличный доллар есть, во Львове тоже, причем много, так что дело точно не в этом.
ziks написав:Схоже проблема в дефіциті саме готівкового долара. Зазвичай його доставляють літаками, мабуть доставка залізницею не витримує безпекових вимог, тому відсутня можливість наповнити ринок України.
Райффайзен Банк повернув в Україну перші 150 мільйонів готівки, яку обміняли в ЄС Райффайзен Банк інкасував в Україну готівку на суму майже 150 мільйонів, яку обміняли українські переселенці в ЄС.
Про це йдеться у пресрелізі фінустанови.
Там зазначили, що ці банкноти знову будуть використовуватися для внутрішнього готівкового обігу в країні.
Розмір військового збору пропонують збільшити з 1,5 до 3 відсотків.
Законопроєктом пропонується:
Встановити можливість відшкодування сум податку на додану вартість облігаціями внутрішньої державної позики. Врегулювати деякі питання благодійної допомоги. Збільшити розмір військового збору з 1,5 до 3 відсотків. При цьому пропонується тимчасово, на період воєнного стану звільнити від військового збору працівників правоохоронних органів, військовослужбовців та працівників Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та інших осіб на період їх безпосередньої участі в здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.
jump написав:Розмір військового збору пропонують збільшити з 1,5 до 3 відсотків.
Законопроєктом пропонується:
Встановити можливість відшкодування сум податку на додану вартість облігаціями внутрішньої державної позики. Врегулювати деякі питання благодійної допомоги. Збільшити розмір військового збору з 1,5 до 3 відсотків. При цьому пропонується тимчасово, на період воєнного стану звільнити від військового збору працівників правоохоронних органів, військовослужбовців та працівників Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та інших осіб на період їх безпосередньої участі в здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.