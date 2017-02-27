RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9442944394449445
Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 22:55

  ziks написав:Схоже проблема в дефіциті саме готівкового долара. Зазвичай його доставляють літаками, мабуть доставка залізницею не витримує безпекових вимог, тому відсутня можливість наповнити ринок України.

В обменках в Киеве наличный доллар есть, во Львове тоже, причем много, так что дело точно не в этом.
75stasstas75
Аватар користувача
 
Повідомлень: 425
З нами з: 02.07.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 04:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

У кого какие мысли насчёт пары евро/доллар?
Не видать ближайшее время крепкого евро хотя бы по 1.15?
RobinGood
 
Повідомлень: 31
З нами з: 01.04.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 05:53

  RobinGood написав:У кого какие мысли насчёт пары евро/доллар?
Не видать ближайшее время крепкого евро хотя бы по 1.15?

после паритета, а это не скоро...
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7213
З нами з: 20.11.08
Подякував: 126 раз.
Подякували: 1865 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 08:20

  ziks написав:Схоже проблема в дефіциті саме готівкового долара. Зазвичай його доставляють літаками, мабуть доставка залізницею не витримує безпекових вимог, тому відсутня можливість наповнити ринок України.



Райффайзен Банк повернув в Україну перші 150 мільйонів готівки, яку обміняли в ЄС
Райффайзен Банк інкасував в Україну готівку на суму майже 150 мільйонів, яку обміняли українські переселенці в ЄС.

Про це йдеться у пресрелізі фінустанови.

Там зазначили, що ці банкноти знову будуть використовуватися для внутрішнього готівкового обігу в країні.
jump
 
Повідомлень: 3711
З нами з: 18.08.09
Подякував: 100 раз.
Подякували: 848 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 08:21

В Україні планують збільшити військовий збір

Розмір військового збору пропонують збільшити з 1,5 до 3 відсотків.

Законопроєктом пропонується:

Встановити можливість відшкодування сум податку на додану вартість облігаціями внутрішньої державної позики.
Врегулювати деякі питання благодійної допомоги.
Збільшити розмір військового збору з 1,5 до 3 відсотків. При цьому пропонується тимчасово, на період воєнного стану звільнити від військового збору працівників правоохоронних органів, військовослужбовців та працівників Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та інших осіб на період їх безпосередньої участі в здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

https://tvoemisto.tv/news/v_ukraini_pla ... 31588.html
jump
 
Повідомлень: 3711
З нами з: 18.08.09
Подякував: 100 раз.
Подякували: 848 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 08:36

jump Понеслось
osya1964
 
Повідомлень: 824
З нами з: 27.04.10
Подякував: 612 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 08:38

  jump написав:Розмір військового збору пропонують збільшити з 1,5 до 3 відсотків.

Законопроєктом пропонується:

Встановити можливість відшкодування сум податку на додану вартість облігаціями внутрішньої державної позики.
Врегулювати деякі питання благодійної допомоги.
Збільшити розмір військового збору з 1,5 до 3 відсотків. При цьому пропонується тимчасово, на період воєнного стану звільнити від військового збору працівників правоохоронних органів, військовослужбовців та працівників Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та інших осіб на період їх безпосередньої участі в здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

https://tvoemisto.tv/news/v_ukraini_pla ... 31588.html

Почитав оригінал і все стало зрозуміло - Підписувач:Гетманцев Данило Олександрович.
Норма про відшкодування ПДВ експортерам бумагами ОВДП - призведе до скорішого їх банкрутства.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6010
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1006 раз.
Подякували: 1310 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 09:11

Через гостру необхідність у коштах на потреби оборони та підтримки населення влада вимушена вдатися до емісії грошей. Як це впливає на ціни і чого чекати далі?
https://www.epravda.com.ua/publications ... 28/686351/
greenozon
 
Повідомлень: 13329
З нами з: 01.06.14
Подякував: 255 раз.
Подякували: 1173 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 9442944394449445
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lel і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Продуктовые рынки и не только в валютном контексте 1 ... 152, 153, 154
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1538 8510141
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 кві, 2022 07:57
BIGor
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 3040, 3041, 3042
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
30410 27423631
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 кві, 2022 17:32
Кучинелли
Валютный рынок в мире 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7970 22059859
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 лют, 2022 11:14
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.