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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 29 кві, 2022 10:48
Успіх написав:
До червня можна не поспішати обмінювати найкрасивішу на нікомунепотрібний?
Аргументи?
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Investor_K
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Пон 28 лют, 2022 11:14
ЛОБ