Аргументи?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 29 кві, 2022 10:48
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: П'ят 29 кві, 2022 12:02
Додано: П'ят 29 кві, 2022 12:03
а чуть выше написали про эмиссию гривны
тут как всегда два мнения - менять и не менять
если деньги все равно потратите - не сейчас, а через 2 месяца - то можно и не менять.
если откладываете надолго - ИМХО надо менять уже сейчас
правильнее не фиксация курса, а жесткие ограничения на покупку
Додано: П'ят 29 кві, 2022 12:22
Додано: П'ят 29 кві, 2022 12:59
Re: Валютный рынок в контексте ДС
позор барыгам - даже 34 не могут осилить.
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