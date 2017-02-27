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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9443944494459446
Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 10:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Успіх написав:До червня можна не поспішати обмінювати найкрасивішу на нікомунепотрібний?
Аргументи?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 11:36

Запорожье на 11:00
34,00/34,10 падаем...
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 12:02

  Investor_K написав:
  Успіх написав:До червня можна не поспішати обмінювати найкрасивішу на нікомунепотрібний?
Аргументи?

...наша перемога все ближче і ближче... :wink: :D
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 12:03

  Успіх написав:
  vitaliian написав:Зображення

До червня можна не поспішати обмінювати найкрасивішу на нікомунепотрібний? :D

а чуть выше написали про эмиссию гривны ;)

тут как всегда два мнения - менять и не менять :D

если деньги все равно потратите - не сейчас, а через 2 месяца - то можно и не менять.
если откладываете надолго - ИМХО надо менять уже сейчас
"Якби на валютному ринку погіршилися настрої та очікування, випущені НБУ кошти одразу потрапляли б на нього, і це провокувало б неконтрольовану девальвацію гривні.

Наразі настрої на валютному ринку спокійні через жорсткі обмеження, тож ризики контрольовані.

Надлишковий попит на валюту наразі задовольняється через інтервенції НБУ", – зазначає голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищук.

Цю думку поділяє й НБУ, зазначаючи, що фіксація курсу мінімізувала вплив "друку" гривні на інфляцію.

правильнее не фиксация курса, а жесткие ограничения на покупку
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 12:22

  Успіх написав:
  Investor_K написав:
  Успіх написав:До червня можна не поспішати обмінювати найкрасивішу на нікомунепотрібний?
Аргументи?

...наша перемога все ближче і ближче... :wink: :D

только собрался сдать, как уже 33,30-33,40 (ленинградка)
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 12:36

столиця:
33.10 USD 33.60
35.50 EUR 36.30

Україна переможе!
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 12:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

позор барыгам - даже 34 не могут осилить. :lol: :lol:
Alex2007
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  #<1 ... 9443944494459446
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