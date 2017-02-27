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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 29 кві, 2022 10:48
Успіх написав:
До червня можна не поспішати обмінювати найкрасивішу на нікомунепотрібний?
Аргументи?
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Investor_K
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Додано: П'ят 29 кві, 2022 11:36
Запорожье на 11:00
34,00/34,10 падаем...
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edvardd
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Додано: П'ят 29 кві, 2022 12:03
а чуть выше написали про эмиссию гривны
тут как всегда два мнения - менять и не менять
если деньги все равно потратите - не сейчас, а через 2 месяца - то можно и не менять.
если откладываете надолго - ИМХО надо менять уже сейчас
"Якби на валютному ринку погіршилися настрої та очікування, випущені НБУ кошти одразу потрапляли б на нього, і це провокувало б неконтрольовану девальвацію гривні.
Наразі настрої на валютному ринку спокійні через жорсткі обмеження, тож ризики контрольовані.
Надлишковий попит на валюту наразі задовольняється через інтервенції НБУ", – зазначає голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищук.
Цю думку поділяє й НБУ, зазначаючи, що фіксація курсу мінімізувала вплив "друку" гривні на інфляцію.
правильнее не фиксация курса, а жесткие ограничения на покупку
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Shaman
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Додано: П'ят 29 кві, 2022 12:22
только собрался сдать, как уже 33,30-33,40 (ленинградка)
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Ромасик
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Додано: П'ят 29 кві, 2022 12:36
столиця:
33.10 USD 33.60
35.50 EUR 36.30
Україна переможе!
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Yuri_Z
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Додано: П'ят 29 кві, 2022 13:33
Ромасик написав: Investor_K написав: Успіх написав:
До червня можна не поспішати обмінювати найкрасивішу на нікомунепотрібний?
Аргументи?
...
только собрался сдать, как уже 33,30-33,40 (ленинградка)
За графіком схоже лише корекція.
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v0f41k
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Додано: П'ят 29 кві, 2022 13:39
v0f41k написав: Ромасик написав:
только собрался сдать, как уже 33,30-33,40 (ленинградка)
За графіком схоже лише корекція.
по какому графику? ленд-лиза?
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Ромасик
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