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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9444944594469447
Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 20:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Shaman написав:тут как всегда два мнения - менять и не менять
:D :D :D
vitaliian
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