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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 29 кві, 2022 20:01
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vitaliian
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Додано: Суб 30 кві, 2022 08:27
Запорожье
падаем
🇺🇸USD 33.30 33.60
🇪🇺EUR 35.60 36.10
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edvardd
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Пон 28 лют, 2022 11:14
ЛОБ