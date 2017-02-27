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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9444944594469447
Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 20:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Shaman написав:тут как всегда два мнения - менять и не менять
:D :D :D

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Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 08:27

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