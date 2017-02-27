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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9444944594469447
Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 20:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Shaman написав:тут как всегда два мнения - менять и не менять
:D :D :D

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Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 08:27

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Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 08:56

  BIGor написав:
  jump написав:Розмір військового збору пропонують збільшити з 1,5 до 3 відсотків.

Законопроєктом пропонується:

Встановити можливість відшкодування сум податку на додану вартість облігаціями внутрішньої державної позики.
Врегулювати деякі питання благодійної допомоги.
Збільшити розмір військового збору з 1,5 до 3 відсотків. При цьому пропонується тимчасово, на період воєнного стану звільнити від військового збору працівників правоохоронних органів, військовослужбовців та працівників Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та інших осіб на період їх безпосередньої участі в здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

https://tvoemisto.tv/news/v_ukraini_pla ... 31588.html

Почитав оригінал і все стало зрозуміло - Підписувач:Гетманцев Данило Олександрович.
Норма про відшкодування ПДВ експортерам бумагами ОВДП - призведе до скорішого їх банкрутства.

Не призведе. Ринки ЄС і Великобританії повідкривалися, загороджувальні мита і квоти обнулилися. Колеса крутяться, гроші надходять.
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Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 09:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

В свежей редакции "возможно ОВГЗ". Интересно кто согласится если будет действительно альтернатива - живые деньги/ОВГЗ.
С такими "помощниками" и санкций не надо.

Я предлагал столицу переносить и город-сад 21 века строить, а в реальности - "а давайте увеличим налоги!"
striped
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 09:44

  BIGor написав:
  jump написав:Розмір військового збору пропонують збільшити з 1,5 до 3 відсотків.

Законопроєктом пропонується:

Встановити можливість відшкодування сум податку на додану вартість облігаціями внутрішньої державної позики.
Врегулювати деякі питання благодійної допомоги.
Збільшити розмір військового збору з 1,5 до 3 відсотків. При цьому пропонується тимчасово, на період воєнного стану звільнити від військового збору працівників правоохоронних органів, військовослужбовців та працівників Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та інших осіб на період їх безпосередньої участі в здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

https://tvoemisto.tv/news/v_ukraini_pla ... 31588.html

Почитав оригінал і все стало зрозуміло - Підписувач:Гетманцев Данило Олександрович.
Норма про відшкодування ПДВ експортерам бумагами ОВДП - призведе до скорішого їх банкрутства.

если возмещать будут регулярно - то вообще не проблема. экспортеры будут продавать их с дисконтом банкам, и все. дисконт учтут при расчете затрат.
экономика так лет 15 работала ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 09:46

  striped написав:В свежей редакции "возможно ОВГЗ". Интересно кто согласится если будет действительно альтернатива - живые деньги/ОВГЗ.
С такими "помощниками" и санкций не надо.

Я предлагал столицу переносить и город-сад 21 века строить, а в реальности - "а давайте увеличим налоги!"

если будет альтернатива ОВГЗ прям сейчас, живые деньги - когда-то потом, то почти все согласятся
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 09:59

  Shaman написав:если будет альтернатива ОВГЗ прям сейчас, живые деньги - когда-то потом, то почти все согласятся


потому и говорю про живые деньги. Живые - это сейчас.
striped
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 10:01

  Shaman написав:если возмещать будут регулярно - то вообще не проблема. экспортеры будут продавать их с дисконтом банкам, и все. дисконт учтут при расчете затрат.
экономика так лет 15 работала ;)


Сейчас насколько я понимаю продажа ОВГЗ на вторичном рынке запрещена, т.е. даже схема продать с дисконтом не работает.

А по поводу экономика ХХ лет работала - и много наработала? Мы хотим чтобы экономика росла или чтобы не умерла?
striped
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 10:05

  Shaman написав:
  BIGor написав:
  jump написав:Розмір військового збору пропонують збільшити з 1,5 до 3 відсотків.

Законопроєктом пропонується:

Встановити можливість відшкодування сум податку на додану вартість облігаціями внутрішньої державної позики.
Врегулювати деякі питання благодійної допомоги.
Збільшити розмір військового збору з 1,5 до 3 відсотків. При цьому пропонується тимчасово, на період воєнного стану звільнити від військового збору працівників правоохоронних органів, військовослужбовців та працівників Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та інших осіб на період їх безпосередньої участі в здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

https://tvoemisto.tv/news/v_ukraini_pla ... 31588.html

Почитав оригінал і все стало зрозуміло - Підписувач:Гетманцев Данило Олександрович.
Норма про відшкодування ПДВ експортерам бумагами ОВДП - призведе до скорішого їх банкрутства.

если возмещать будут регулярно - то вообще не проблема. экспортеры будут продавать их с дисконтом банкам, и все. дисконт учтут при расчете затрат.
экономика так лет 15 работала ;)

И где Украина за эти 15 лет оказалась по развитию?
BIGor
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