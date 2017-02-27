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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 30 кві, 2022 17:41
edvardd написав:
Запорожье
падаем
🇺🇸USD 33.30 33.60
🇪🇺EUR 35.60 36.10
В Киеве наоборот рост на 20 коп, после вчерашнего снижения - 33.45/33.65
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Пон 28 лют, 2022 11:14
ЛОБ