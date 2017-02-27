RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9445944694479448
Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 17:41

  edvardd написав:Запорожье
падаем
🇺🇸USD 33.30 33.60
🇪🇺EUR 35.60 36.10

В Киеве наоборот рост на 20 коп, после вчерашнего снижения - 33.45/33.65
75stasstas75
Аватар користувача
 
Повідомлень: 426
З нами з: 02.07.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9445944694479448
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Продуктовые рынки и не только в валютном контексте 1 ... 154, 155, 156
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1555 8609152
Переглянути останнє повідомлення
Суб 30 кві, 2022 16:12
phantom_systems
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 3040, 3041, 3042
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
30412 27520236
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 кві, 2022 21:00
phantom_systems
Валютный рынок в мире 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7970 22060008
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 лют, 2022 11:14
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (699)
30.04.2022 17:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.