В Киеве наоборот рост на 20 коп, после вчерашнего снижения - 33.45/33.65
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 30 кві, 2022 17:41
Додано: Суб 30 кві, 2022 19:58
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Добрый вечер .
Здоровья и Успехов всем .
Владимир , я имел ввиду человека с ником "helter".Не помню, чтобы читал его ранее, но "вещи" что он писал до его блокировки ,нужно было убивать сразу .
Просто не везде есть интернет и не всегда можно написать . ( прочитать что то тяжело )
Всем благодарен за курса . Сибариту отдельный привет .
Работы много .
Так и не сформировал свои мысли .......поехал ......
Додано: Суб 30 кві, 2022 20:08
Додано: Суб 30 кві, 2022 20:55
Извините, что в дороге , ………курсы мне нужны так как фирма продолжает работать . Я понимаю, что много не продать , но я стремлюсь хоть с минимальным убытком вывернуться из ситуации. Курс нужен для корректировки цены . А зачем Вы спросили ?
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