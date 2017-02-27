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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 01 тра, 2022 16:48
причом валюта до наших фантиков?
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wtf
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Додано: Нед 01 тра, 2022 16:50
wtf написав:
причом валюта до наших фантиков?
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Додано: Нед 01 тра, 2022 17:02
edvardd написав:
Ideabank снизил ставку по депозиту «Вільний» на 0,5%, до 7%.
«Ощадбанк» объявил о том, что с 1 мая ставка по услуге «Мобильные сбережения» будет понижена с 5 до 3%.
Ставка по карточному счету Cameleon от «Альфа-Банка» снижается с 5,5 до 3,5%.
«UnexBank» с 4 мая снижает процент на остаток по карте UnexSmart до 4% годовых.
краще пишіть хто підвищує!
а то понижують/забирають/ужесточають зараз майже усі банчики..
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Додано: Нед 01 тра, 2022 17:16
edvardd написав:
Ideabank снизил ставку по депозиту «Вільний» на 0,5%, до 7%.
«Ощадбанк» объявил о том, что с 1 мая ставка по услуге «Мобильные сбережения» будет понижена с 5 до 3%.
Ставка по карточному счету Cameleon от «Альфа-Банка» снижается с 5,5 до 3,5%.
«UnexBank» с 4 мая снижает процент на остаток по карте UnexSmart до 4% годовых.
мне кажется, скоро по гривне будут отрицательные ставки
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Додано: Нед 01 тра, 2022 17:25
Andrey2512 написав:edvardd
Що це значить?
надо искать куда перепрятать сало...
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Пон 28 лют, 2022 11:14
ЛОБ
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