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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9446944794489449
Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 16:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

причом валюта до наших фантиков?
wtf
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 16:50

  wtf написав:причом валюта до наших фантиков?

71,35
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 17:02

  edvardd написав:Ideabank снизил ставку по депозиту «Вільний» на 0,5%, до 7%.
«Ощадбанк» объявил о том, что с 1 мая ставка по услуге «Мобильные сбережения» будет понижена с 5 до 3%.
Ставка по карточному счету Cameleon от «Альфа-Банка» снижается с 5,5 до 3,5%.
«UnexBank» с 4 мая снижает процент на остаток по карте UnexSmart до 4% годовых.



краще пишіть хто підвищує!
а то понижують/забирають/ужесточають зараз майже усі банчики..
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 17:16

  edvardd написав:Ideabank снизил ставку по депозиту «Вільний» на 0,5%, до 7%.
«Ощадбанк» объявил о том, что с 1 мая ставка по услуге «Мобильные сбережения» будет понижена с 5 до 3%.
Ставка по карточному счету Cameleon от «Альфа-Банка» снижается с 5,5 до 3,5%.
«UnexBank» с 4 мая снижает процент на остаток по карте UnexSmart до 4% годовых.


мне кажется, скоро по гривне будут отрицательные ставки :twisted: :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 17:25

  Andrey2512 написав:edvardd
Що це значить?

надо искать куда перепрятать сало...
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 19:28

edvardd
10% річних, чистими..
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 19:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Какой смысл вкладывать под 10%, если через год курс будет под 50 (как заявляют некоторые эксперты??
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 19:42

  Investor_K написав:Какой смысл вкладывать под 10%, если через год курс будет под 50 (как заявляют некоторые эксперты??

Под 50? В следующем? В году? Да вы батенька оптимист...
Sam17a
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 19:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

с чего курсу быть 50 через год войны? будет спрос на новое поколение ойфонов? с учетом всевозможных миллиардных кредитов со стороны союзников
wtf
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 19:56

  Sam17a написав:
  Investor_K написав:Какой смысл вкладывать под 10%, если через год курс будет под 50 (как заявляют некоторые эксперты??

Под 50? В следующем? В году? Да вы батенька оптимист...

Ну да. Если ВВП -50%
Investor_K
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