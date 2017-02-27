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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9447944894499450
Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 20:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

10% річних, чистими..
https://ibb.co/QYb20q3
військові облігації України
Моя бабушка тоже получала 3% облигации,начиная с 61 по 81 ,иногда платили.
osya1964
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 20:10

Investor_K Экспорт товаров из Украины в марте 2022 года уменьшился на 52,4% по сравнению с мартом 2021 (г/г). Импорт товаров в марте текущего года сократился на 65,2% г/г. Такие данные 29 апреля обнародовал Национальный банк Украины.

Даєш курс 25 до 1-го зеленого! 8)
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 20:22

  Yuri_Z написав:edvardd
10% річних, чистими..
https://ibb.co/QYb20q3
військові облігації України

да я в 14 году их покупал, но несколько это сейчас информационно непроработанная тема...
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edvardd
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  #<1 ... 9447944894499450
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