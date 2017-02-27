військові облігації України
Моя бабушка тоже получала 3% облигации,начиная с 61 по 81 ,иногда платили.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 01 тра, 2022 20:07
Re: Валютный рынок в контексте ДС
10% річних, чистими..
військові облігації України
Моя бабушка тоже получала 3% облигации,начиная с 61 по 81 ,иногда платили.
Додано: Нед 01 тра, 2022 20:10
Даєш курс 25 до 1-го зеленого!
Додано: Нед 01 тра, 2022 20:22
да я в 14 году их покупал, но несколько это сейчас информационно непроработанная тема...
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