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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9453945494559456
Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 14:22

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............04.05.2022..........05.05.2022
дата розрахунку..............03.05.2022...........04.05.2022
Євро.................................30,8288................30,801...-0.09%
Долар США......................29,2549................29,2549...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0528 (вчера 1.0538).

Индекс доллара DXY в 15-00 103.39 (вчера 103.27)
С начала мая доллар колеблется примерно на одном уровне чуть ниже 20-летнего максимума.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 17:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

кто в польше с банкоматов снимал с грн картьі злотьій или евро по какому курсу вьішло и какой лимит на снятие в сутки?
funtic
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 21:00

freeze

Особливості готівкових та безготівкових розрахунків у воєнний час https://finclub.net/ua/priama-mova/osob ... -chas.html
vkladchiik
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 21:40

  change_pm написав:
  Хомякоид написав:
  Акробат написав:евро пробило 1.05


Хорошая идея что-бы перейти с долара в евро.

хорошая идея - даждаться паритета хоча б...

не?


Говорил нужно в евро переходить. Уже пошли на 1.06
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 22:09

Повышение учетной ставки в США

ФРС повысила базовую ставку на 50 базисных пунктов. Теперь ее диапазон составляет 0,75-1%

DXY отреагировал снижением. Сейчас 102.64.
Сибарит
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  #<1 ... 9453945494559456
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