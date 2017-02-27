Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 04 тра, 2022 14:22
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............04.05.2022..........05.05.2022 дата розрахунку..............03.05.2022...........04.05.2022 Євро.................................30,8288................ 30,801...-0.09% Долар США......................29,2549................29,2549...зафиксирован Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0528 (вчера 1.0538). Индекс доллара DXY в 15-00 103.39 (вчера 103.27) С начала мая доллар колеблется примерно на одном уровне чуть ниже 20-летнего максимума.
Сибарит
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Додано: Сер 04 тра, 2022 17:56
кто в польше с банкоматов снимал с грн картьі злотьій или евро по какому курсу вьішло и какой лимит на снятие в сутки?
funtic
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Додано: Сер 04 тра, 2022 21:00
freeze
Особливості готівкових та безготівкових розрахунків у воєнний час
https://finclub.net/ua/priama-mova/osob ... -chas.html
vkladchiik
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Додано: Сер 04 тра, 2022 21:40
change_pm написав: Хомякоид написав: Акробат написав:
евро пробило 1.05
Хорошая идея
что-бы перейти с долара в евро.
хорошая идея - даждаться паритета хоча б...
не?
Говорил нужно в евро переходить. Уже пошли на 1.06
Хомякоид
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Додано: Сер 04 тра, 2022 22:09
ФРС
повысила базовую ставку
на 50 базисных пунктов. Теперь ее диапазон составляет 0,75-1%
DXY отреагировал снижением. Сейчас 102.64.
Сибарит
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Додано: Чет 05 тра, 2022 06:47
Хомякоид Еще не вечер,думаю и на 1.05 не остновится,учитывая проблемы с экономикой ЕС.
osya1964
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Додано: Чет 05 тра, 2022 07:47
Хомякоид написав:
Говорил нужно в евро переходить. Уже пошли на 1.06
не раньше паритета
ато и 0,80
32.65-32.85/33.30-33.50
odessit2007
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Додано: Чет 05 тра, 2022 08:11
osya1964 написав: Хомякоид
Еще не вечер,думаю и на 1.05 не остновится,учитывая проблемы с экономикой ЕС.
Что за проблемы ?
Поставка газа ?
Хомякоид
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Додано: Чет 05 тра, 2022 09:00
Запорожье
33.35/33.70
edvardd
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Додано: Чет 05 тра, 2022 09:10
edvardd написав:
Запорожье
33.35/33.70
Не понимаю, почему в Запорожье, от которого фронт в 30 километрах доллар дешевле чем в относительно спокойном
и удаленном от зоны боевых действий Кропивницком?
Выходит, наши барыги самые барыжные, или как?!
asti
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