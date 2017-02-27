Додано: Чет 05 тра, 2022 10:02

funtic написав: кто в польше с банкоматов снимал с грн картьі злотьій или евро по какому курсу вьішло и какой лимит на снятие в сутки? кто в польше с банкоматов снимал с грн картьі злотьій или евро по какому курсу вьішло и какой лимит на снятие в сутки?

Курс злотого считается у наших банков через курс продажи доллара у банка и курс платежной системы между долларом и злотым. Этот курс онлайн и постоянно меняется туда-сюда, из-за этого итоговый курс постоянно меняется на несколько копеек, получается диапазон от 6.80 до 7.10. Утром с привата выдало по 7.04362 (и +2% за снятие в иностранном банкомате).Лимит на снятие зависит от банка, приват на сегодня даёт 500 злотых в день с гривневой карты (в торговой сети ограничений вроде как нет; лимит на карту, а не по ИНН), по моно на вчера были отзывы об успешной снятии 1000.Евро с украинской карты не факт что можно снять из банкомата в Польше. Я знаю, что только евронет грузит выборочные банкоматы в евро, у них есть список на сайте, в моём городе это 4 банкомата из, может, сотни евронетовских, и я с ними пробовал. Снятие евро доступно только для карты, эмитированной польским банком. В случае украинских карт, даже номинированных в евро, революта и т.д. эти пункты меню просто скрыты.