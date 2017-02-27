вообще-то да.
я пока не понимаю, как работают предприятия с газом по 1 тыс дол. в прошлом году еще можно списать, что цены по контрактам существенно ниже. сейчас они подросли. и на споте все равно кто-то покупает.
и нефть подорожала
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 05 тра, 2022 09:21
вообще-то да.
я пока не понимаю, как работают предприятия с газом по 1 тыс дол. в прошлом году еще можно списать, что цены по контрактам существенно ниже. сейчас они подросли. и на споте все равно кто-то покупает.
и нефть подорожала
Додано: Чет 05 тра, 2022 09:33
Ну если затраты на газ в общей себестоимости процентов 10 то поднятие газа даже в 3-4 раза можно пережить. Да и низкий евро для экспортеров уже перекрыл пилюлю.
Ну и цена на готовую продукцию тоже растет понедельно. В Гермашке это видно.
Додано: Чет 05 тра, 2022 10:02
Курс злотого считается у наших банков через курс продажи доллара у банка и курс платежной системы между долларом и злотым. Этот курс онлайн и постоянно меняется туда-сюда, из-за этого итоговый курс постоянно меняется на несколько копеек, получается диапазон от 6.80 до 7.10. Утром с привата выдало по 7.04362 (и +2% за снятие в иностранном банкомате).
Лимит на снятие зависит от банка, приват на сегодня даёт 500 злотых в день с гривневой карты (в торговой сети ограничений вроде как нет; лимит на карту, а не по ИНН), по моно на вчера были отзывы об успешной снятии 1000.
Евро с украинской карты не факт что можно снять из банкомата в Польше. Я знаю, что только евронет грузит выборочные банкоматы в евро, у них есть список на сайте, в моём городе это 4 банкомата из, может, сотни евронетовских, и я с ними пробовал. Снятие евро доступно только для карты, эмитированной польским банком. В случае украинских карт, даже номинированных в евро, революта и т.д. эти пункты меню просто скрыты.
Додано: Чет 05 тра, 2022 14:18
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............05.05.2022..........06.05.2022
дата розрахунку..............04.05.2022...........05.05.2022
Євро.................................30,801..................30,8595...+0.19%
Долар США......................29,2549................29,2549...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0548 (вчера 1.0528).
Индекс доллара DXY в 15-00 103.33 (вчера 103.39)
Доллар к настоящему времени отыграл все ночное падение, случившееся после объявления о повышении ставки.
Додано: Чет 05 тра, 2022 15:00
А почему Приват умеет списывать валютные транзакции по гривневой карте сразу по текущему курсу, а другие банки сначала блокируют и только через несколько дней делают проводку по уже изменившемуся курсу?
Додано: Чет 05 тра, 2022 16:21
Додано: Чет 05 тра, 2022 17:27
сейчас оформляю покупку военных овгз в Ощаде, гемор в разы больше Привата, но зато комиссия (судя по обещаниям) будет раз в 8 меньше...оформлено половина бумаг, там договор только на 21 листе...начал в среду, купят только на торгах во вторник, альфу не предлагать, запах москалей не переношу...
Додано: Чет 05 тра, 2022 18:19
це ви валютні бумаги мучите чи грн?
Якщо грн, то є багато банків де без комісій продають
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