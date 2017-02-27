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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9455945694579458
Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 18:38

  greenozon написав:
  edvardd написав:сейчас оформляю покупку военных овгз в Ощаде, гемор в разы больше Привата, но зато комиссия (судя по обещаниям) будет раз в 8 меньше...оформлено половина бумаг, там договор только на 21 листе...начал в среду, купят только на торгах во вторник, альфу не предлагать, запах москалей не переношу...


це ви валютні бумаги мучите чи грн?
Якщо грн, то є багато банків де без комісій продають
https://mof.gov.ua/storage/files/Milita ... BA-01-.png

гривневые, но у меня есть сомнения к качеству таблицы, например Приват продаёт не от 100тыс, а до 100 тыс...
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 19:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

ПОХ 33,3-34,0
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 19:44

  Investor_K написав:ПОХ 33,3-34,0

Все! Продавці доллара капітулювали :mrgreen:
https://ibb.co/z2w7P8Y
Yuri_Z
 
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