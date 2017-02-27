Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 05 тра, 2022 18:38
greenozon написав: edvardd написав:
сейчас оформляю покупку военных овгз в Ощаде, гемор в разы больше Привата, но зато комиссия (судя по обещаниям) будет раз в 8 меньше...оформлено половина бумаг, там договор только на 21 листе...начал в среду, купят только на торгах во вторник, альфу не предлагать, запах москалей не переношу...
це ви валютні бумаги мучите чи грн?
Якщо грн, то є багато банків де без комісій продають
https://mof.gov.ua/storage/files/Milita ... BA-01-.png
гривневые, но у меня есть сомнения к качеству таблицы, например Приват продаёт не от 100тыс, а до 100 тыс...
edvardd
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edvardd Монобанк Від 1000 грв. Без комісії...не встаючи с канапи
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Все! Продавці доллара капітулювали
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edvardd написав: greenozon написав: edvardd написав:
сейчас оформляю покупку военных овгз в Ощаде, гемор в разы больше Привата, но зато комиссия (судя по обещаниям) будет раз в 8 меньше...оформлено половина бумаг, там договор только на 21 листе...начал в среду, купят только на торгах во вторник, альфу не предлагать, запах москалей не переношу...
це ви валютні бумаги мучите чи грн?
Якщо грн, то є багато банків де без комісій продають
https://mof.gov.ua/storage/files/Milita ... BA-01-.png
гривневые, но у меня есть сомнения к качеству таблицы, например Приват продаёт не от 100тыс, а до 100 тыс...
все вірно в таблиці, в Приваті від 100К грн
для прикладу
https://next.privat24.ua/bonds/purchase/UA4000225668
Ціна 918.72 UAH
Мінімальна кількість купівлі 109 штук
greenozon
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Додано: Чет 05 тра, 2022 22:38
Доллары не продают, теперь все решили в облигации вложиться )
Andrey2512
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Додано: П'ят 06 тра, 2022 07:38
Andrey2512 написав:
Доллары не продают, теперь все решили в облигации вложиться )
хто вложиться а хто підтримати напряму ЗСУ (ібо це військові бумаги)
greenozon
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Додано: П'ят 06 тра, 2022 07:47
greenozon написав: Andrey2512 написав:
Доллары не продают, теперь все решили в облигации вложиться )
хто вложиться а хто підтримати напряму ЗСУ (ібо це військові бумаги)
До речі, це і курс гривні стримує від ослаблення, бо уряд буде мати гроші від обліг, а не з друкарського станка НБУ.
Mirax
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Додано: П'ят 06 тра, 2022 09:02
Mirax написав: greenozon написав: Andrey2512 написав:
Доллары не продают, теперь все решили в облигации вложиться )
хто вложиться а хто підтримати напряму ЗСУ (ібо це військові бумаги)
До речі, це і курс гривні стримує від ослаблення, бо уряд буде мати гроші від обліг, а не з друкарського станка НБУ.
это отсрочка, погашать облигации чем планируют?
vitaliian
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