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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9456945794589459>
Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 18:38

  greenozon написав:
  edvardd написав:сейчас оформляю покупку военных овгз в Ощаде, гемор в разы больше Привата, но зато комиссия (судя по обещаниям) будет раз в 8 меньше...оформлено половина бумаг, там договор только на 21 листе...начал в среду, купят только на торгах во вторник, альфу не предлагать, запах москалей не переношу...


це ви валютні бумаги мучите чи грн?
Якщо грн, то є багато банків де без комісій продають
https://mof.gov.ua/storage/files/Milita ... BA-01-.png

гривневые, но у меня есть сомнения к качеству таблицы, например Приват продаёт не от 100тыс, а до 100 тыс...
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 19:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

ПОХ 33,3-34,0
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 19:44

  Investor_K написав:ПОХ 33,3-34,0

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Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 22:09

  edvardd написав:
  greenozon написав:
  edvardd написав:сейчас оформляю покупку военных овгз в Ощаде, гемор в разы больше Привата, но зато комиссия (судя по обещаниям) будет раз в 8 меньше...оформлено половина бумаг, там договор только на 21 листе...начал в среду, купят только на торгах во вторник, альфу не предлагать, запах москалей не переношу...


це ви валютні бумаги мучите чи грн?
Якщо грн, то є багато банків де без комісій продають
https://mof.gov.ua/storage/files/Milita ... BA-01-.png

гривневые, но у меня есть сомнения к качеству таблицы, например Приват продаёт не от 100тыс, а до 100 тыс...


все вірно в таблиці, в Приваті від 100К грн
для прикладу
https://next.privat24.ua/bonds/purchase/UA4000225668
Ціна 918.72 UAH
Мінімальна кількість купівлі 109 штук
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 22:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Доллары не продают, теперь все решили в облигации вложиться )
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 07:21

33.00-33.25/33.80-34.00
odessit2007
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Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 07:38

  Andrey2512 написав:Доллары не продают, теперь все решили в облигации вложиться )


хто вложиться а хто підтримати напряму ЗСУ (ібо це військові бумаги)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 07:47

  greenozon написав:
  Andrey2512 написав:Доллары не продают, теперь все решили в облигации вложиться )


хто вложиться а хто підтримати напряму ЗСУ (ібо це військові бумаги)

До речі, це і курс гривні стримує від ослаблення, бо уряд буде мати гроші від обліг, а не з друкарського станка НБУ.
Mirax
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Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 09:02

  Mirax написав:
  greenozon написав:
  Andrey2512 написав:Доллары не продают, теперь все решили в облигации вложиться )


хто вложиться а хто підтримати напряму ЗСУ (ібо це військові бумаги)

До речі, це і курс гривні стримує від ослаблення, бо уряд буде мати гроші від обліг, а не з друкарського станка НБУ.

это отсрочка, погашать облигации чем планируют?
vitaliian
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