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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9456945794589459
Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 10:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

ПОХ 33.4 - 34.0
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 11:05

  vitaliian написав:
  Mirax написав:
  Andrey2512 написав:Доллары не продают, теперь все решили в облигации вложиться )


До речі, це і курс гривні стримує від ослаблення, бо уряд буде мати гроші від обліг, а не з друкарського станка НБУ.

это отсрочка, погашать облигации чем планируют?

Репарациями и контрибуциями (с) Зеленский
Dobrofey
 
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:D Dobrofey И другими заоблачными перспективами.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 11:50

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