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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 06 тра, 2022 10:04
ПОХ 33.4 - 34.0
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Додано: П'ят 06 тра, 2022 11:05
vitaliian написав: Mirax написав: Andrey2512 написав:
Доллары не продают, теперь все решили в облигации вложиться )
До речі, це і курс гривні стримує від ослаблення, бо уряд буде мати гроші від обліг, а не з друкарського станка НБУ.
это отсрочка, погашать облигации чем планируют?
Репарациями и контрибуциями (с) Зеленский
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Dobrofey
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Додано: П'ят 06 тра, 2022 11:48
Dobrofey
И другими заоблачными перспективами.
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Додано: П'ят 06 тра, 2022 11:50
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