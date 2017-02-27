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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9455945694579458
Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 11:50

Столиця:
33.40 USD 33.70
35.50 EUR 36.20
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 13:00

06/05/22 Львів

до 12:00
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після 12:00
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8)
ST_11
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Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 14:20

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................06.05.2022..........09.05.2022
дата розрахунку...............05.05.2022...........06.05.2022
Євро..................................30,8595................30,9063...+0.15%
Долар США.......................29,2549................29,2549...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0564 (вчера 1.0548).
Евро немного укрепился относительно укрепившегося доллара.

Индекс доллара DXY в 15-00 103.48 (вчера 103.33)
Около 10 утра индекс пробил 104 и в очередной раз обновил 20-летний максимум. Потом немного откатился.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 15:12

Запорожье на 14:00 33,60/33,75
edvardd
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