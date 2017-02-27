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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9455945694579458
Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 13:00

06/05/22 Львів

до 12:00
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після 12:00
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ST_11
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Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 14:20

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................06.05.2022..........09.05.2022
дата розрахунку...............05.05.2022...........06.05.2022
Євро..................................30,8595................30,9063...+0.15%
Долар США.......................29,2549................29,2549...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0564 (вчера 1.0548).
Евро немного укрепился относительно укрепившегося доллара.

Индекс доллара DXY в 15-00 103.48 (вчера 103.33)
Около 10 утра индекс пробил 104 и в очередной раз обновил 20-летний максимум. Потом немного откатился.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 15:12

Запорожье на 14:00 33,60/33,75
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 18:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Обратил внимание что на заглавной страничке курс долл на межбанке 29.25, а вчера продал по 29.33
comandante
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 06:22

В США рассматривают возможность списания внешнего долга Украины

Детали: Администрация США рассматривает возможность списания внешнего долга Украины. По словам представительницы Белого дома Джен Псаки, помощь Киеву жизненно важна, поэтому будет принимать разные формы.
"Мы очень открыты для всего, что поможет украинцам восстановить свою страну и противостоять российскому вторжению", – ответила во время брифинга Псаки на вопросы журналистов о возможности списания внешнего долга Украины.
edvardd
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