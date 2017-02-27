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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 06 тра, 2022 14:20
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................06.05.2022..........09.05.2022
дата розрахунку...............05.05.2022...........06.05.2022
Євро..................................30,8595................30,9063...+0.15%
Долар США.......................29,2549................29,2549...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0564 (вчера 1.0548).
Евро немного укрепился относительно укрепившегося доллара.
Индекс доллара DXY в 15-00 103.48 (вчера 103.33)
Около 10 утра индекс пробил 104 и в очередной раз обновил 20-летний максимум. Потом немного откатился.
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Сибарит
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Додано: П'ят 06 тра, 2022 15:12
Запорожье на 14:00 33,60/33,75
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edvardd
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Додано: П'ят 06 тра, 2022 18:09
Обратил внимание что на заглавной страничке курс долл на межбанке 29.25, а вчера продал по 29.33
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comandante
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Додано: Суб 07 тра, 2022 06:22
В США рассматривают возможность списания внешнего долга Украины
Детали: Администрация США рассматривает возможность списания внешнего долга Украины. По словам представительницы Белого дома Джен Псаки, помощь Киеву жизненно важна, поэтому будет принимать разные формы.
"Мы очень открыты для всего, что поможет украинцам восстановить свою страну и противостоять российскому вторжению", – ответила во время брифинга Псаки на вопросы журналистов о возможности списания внешнего долга Украины.
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edvardd
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Додано: Суб 07 тра, 2022 08:15
edvardd написав:
В США рассматривают возможность списания внешнего долга Украины
Детали: Администрация США рассматривает возможность списания внешнего долга Украины. По словам представительницы Белого дома Джен Псаки, помощь Киеву жизненно важна, поэтому будет принимать разные формы.
"Мы очень открыты для всего, что поможет украинцам восстановить свою страну и противостоять российскому вторжению", – ответила во время брифинга Псаки на вопросы журналистов о возможности списания внешнего долга Украины.
Чего не скажешь,в особенности когда тебе через неделю уходить и отвечать за базар будет некому,а начальник твой ,даже не вспомнит кто ты такая
Востаннє редагувалось osya1964
в Суб 07 тра, 2022 12:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 07 тра, 2022 08:30
osya1964 написав: edvardd написав:
В США рассматривают возможность списания внешнего долга Украины
Детали: Администрация США рассматривает возможность списания внешнего долга Украины. По словам представительницы Белого дома Джен Псаки, помощь Киеву жизненно важна, поэтому будет принимать разные формы.
"Мы очень открыты для всего, что поможет украинцам восстановить свою страну и противостоять российскому вторжению", – ответила во время брифинга Псаки на вопросы журналистов о возможности списания внешнего долга Украины.
Чего не скажешь,в особенности когда тебе через неделю уходить и отвечать за базар будет некому.
Просто так на таком уровне ничего не говорят
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Додано: Суб 07 тра, 2022 10:31
osya1964 написав:
Чего не скажешь,в особенности когда тебе через неделю уходить и отвечать за базар будет некому.
Вероятность списания 100%
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Додано: Суб 07 тра, 2022 10:40
33.55 -33.85 ПОХ
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Додано: Суб 07 тра, 2022 11:49
Столиця:
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