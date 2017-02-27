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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 07 тра, 2022 11:50
Zebra написав: osya1964 написав:
Чего не скажешь,в особенности когда тебе через неделю уходить и отвечать за базар будет некому.
Вероятность списания 100%
Для того, чтобы это сбылось, нужно какому-либо сыну высокопоставленного украинского политика повторить жизненный путь Збигнева Бжезинского, а именно удачно жениться на родственнице бывшего президента Чехословакии Эдварда Бенеша, совершить после этого головокружительную карьеру в правительстве США и на ее вершине помочь исторической Родине, как это было сделано для Польши.
А пока нечто подобное не удалось совершить даже Богдану Гаврилишину.
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Додано: Суб 07 тра, 2022 13:49
Zebra написав: osya1964 написав:
Чего не скажешь,в особенности когда тебе через неделю уходить и отвечать за базар будет некому.
Вероятность списания 100%
Вероятность списания 10% скорее
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Додано: Суб 07 тра, 2022 13:59
холява написав:
Извините, что в дороге , ………курсы мне нужны так как фирма продолжает работать . Я понимаю, что много не продать , но я стремлюсь хоть с минимальным убытком вывернуться из ситуации.
Курс нужен для корректировки цены .
Бажаю здоров'я!
А тим часом, мій бізнес - заморожений...(хіба щось там мій тато, намагається щось продати за 2-3год. двічі на тиждень)
- але то таке... дрібниці...
І теж тато підкорегував трохи ціни відносно курсу...
Мабуть, таки буду закривати свій бізнес через деякілька місяців... - але це не точно
Все покаже час/місяць нашої перемоги
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Додано: Суб 07 тра, 2022 14:54
То що там з продажем долара банками - далі діє заборона?
(тільки в обмінках можна купити на ЧР?)
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Додано: Суб 07 тра, 2022 15:08
Успіх написав:
То що там з продажем долара банками - далі діє заборона?
(тільки в обмінках можна купити на ЧР?)
Банки продають валюту, але тільки готівкову і тільки в межах того, що купили
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pesikot
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Додано: Суб 07 тра, 2022 15:10
Успіх написав:
Мабуть, таки буду закривати свій бізнес через деякілька місяців... - але це не точно
Все покаже час/місяць нашої перемоги
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Додано: Суб 07 тра, 2022 15:13
pesikot написав: Успіх написав:
То що там з продажем долара банками - далі діє заборона?
(тільки в обмінках можна купити на ЧР?)
Банки продають валюту, але тільки готівкову і тільки в межах того, що купили
Какие реально продают?
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