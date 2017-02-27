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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9457945894599460>
Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 11:50

  Zebra написав:
  osya1964 написав:Чего не скажешь,в особенности когда тебе через неделю уходить и отвечать за базар будет некому.

Вероятность списания 100%

Для того, чтобы это сбылось, нужно какому-либо сыну высокопоставленного украинского политика повторить жизненный путь Збигнева Бжезинского, а именно удачно жениться на родственнице бывшего президента Чехословакии Эдварда Бенеша, совершить после этого головокружительную карьеру в правительстве США и на ее вершине помочь исторической Родине, как это было сделано для Польши.
А пока нечто подобное не удалось совершить даже Богдану Гаврилишину.
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 13:49

  Zebra написав:
  osya1964 написав:Чего не скажешь,в особенности когда тебе через неделю уходить и отвечать за базар будет некому.

Вероятность списания 100%

Вероятность списания 10% скорее
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 13:59

Привіт (майже) з передку! ;)

  холява написав:Извините, что в дороге , ………курсы мне нужны так как фирма продолжает работать . Я понимаю, что много не продать , но я стремлюсь хоть с минимальным убытком вывернуться из ситуации. Курс нужен для корректировки цены .

Бажаю здоров'я!

А тим часом, мій бізнес - заморожений...(хіба щось там мій тато, намагається щось продати за 2-3год. двічі на тиждень) :roll: - але то таке... дрібниці...
І теж тато підкорегував трохи ціни відносно курсу...

Мабуть, таки буду закривати свій бізнес через деякілька місяців... - але це не точно :D
Все покаже час/місяць нашої перемоги ;)
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 14:18

  Zebra написав:
  osya1964 написав:Чего не скажешь,в особенности когда тебе через неделю уходить и отвечать за базар будет некому.

Вероятность списания 100%

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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 14:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

То що там з продажем долара банками - далі діє заборона?
(тільки в обмінках можна купити на ЧР?)
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 15:08

  Успіх написав:То що там з продажем долара банками - далі діє заборона?
(тільки в обмінках можна купити на ЧР?)

Банки продають валюту, але тільки готівкову і тільки в межах того, що купили
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 15:10

  Успіх написав:
Мабуть, таки буду закривати свій бізнес через деякілька місяців... - але це не точно :D
Все покаже час/місяць нашої перемоги ;)

+1
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 15:13

  pesikot написав:
  Успіх написав:То що там з продажем долара банками - далі діє заборона?
(тільки в обмінках можна купити на ЧР?)

Банки продають валюту, але тільки готівкову і тільки в межах того, що купили

Какие реально продают?
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 15:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Уже 33,7 -34,0
Чого так?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 16:05

Investor_K
Може чекають на щось неординарного на 9 травня... якісь дурнi ідеї вiд орків
Yuri_Z
 
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