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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 07 тра, 2022 16:05
копейка написав: pesikot написав: Успіх написав:
То що там з продажем долара банками - далі діє заборона?
(тільки в обмінках можна купити на ЧР?)
Банки продають валюту, але тільки готівкову і тільки в межах того, що купили
Какие реально продают?
Те у которые купили по 31.00. А рядом в обменке 33.00.
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Додано: Суб 07 тра, 2022 16:10
Yuri_Z написав:Investor_K
Може чекають на щось неординарного на 9 травня... якісь дурнi ідеї вiд орків
Типа хіматаки чи ядерної зброї?
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Додано: Суб 07 тра, 2022 16:35
Yuri_Z написав:Investor_K
Може чекають на щось неординарного на 9 травня... якісь дурнi ідеї вiд орків
"Я вам не скажу за всю Одесу"©(хоч я в сусідній області)
Але щодня заряджаються(і я теж допомагаю носити снаряди хлопцям) повні машини(САУ)- так що шансів у орків мало! Тим більше - у бухих орхів на 9те травня
А ще і наші гради/вільхи, гавбиці і т.п. НЕ дрімають!💪👀
Так що в орків лише один напрямок - втікати! Втікати у напрямку їхнього ж корабля!
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Додано: Суб 07 тра, 2022 16:45
Investor_K написав:
Уже 33,7 -34,0
Чого так?
особонеумные люди понизили депоставки до неприличного уровня, загоняя народ в бакс...
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Додано: Суб 07 тра, 2022 16:47
Investor_K написав:
Уже 33,7 -34,0
Чого так?
Ну, в понедельник как бы война обьявляется ...
Не повод?!
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asti
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Додано: Суб 07 тра, 2022 16:57
asti написав: Investor_K написав:
Уже 33,7 -34,0
Чого так?
Ну, в понедельник как бы война обьявляется ...
Не повод?!
А это что было? Путлер уже более четверти своих боеспособных войск потерял.
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Додано: Суб 07 тра, 2022 17:06
hxbbgaf написав: asti написав: Investor_K написав:
Уже 33,7 -34,0
Чого так?
Ну, в понедельник как бы война обьявляется ...
Не повод?!
А это что было? Путлер уже более четверти своих боеспособных войск потерял.
То, что было все уже увидели, а вот что будет - неизвестно,
а неизвестность, как известно, всегда пугает...
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