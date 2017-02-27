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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9457945894599460
Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 16:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

копейка написав:
  pesikot написав:
  Успіх написав:То що там з продажем долара банками - далі діє заборона?
(тільки в обмінках можна купити на ЧР?)

Банки продають валюту, але тільки готівкову і тільки в межах того, що купили

Какие реально продают?


Те у которые купили по 31.00. А рядом в обменке 33.00.
lel
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 16:10

  Yuri_Z написав:Investor_K
Може чекають на щось неординарного на 9 травня... якісь дурнi ідеї вiд орків

Типа хіматаки чи ядерної зброї?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 16:35

Душу й тіло ми положим за нашу свободу!©

  Yuri_Z написав:Investor_K
Може чекають на щось неординарного на 9 травня... якісь дурнi ідеї вiд орків

"Я вам не скажу за всю Одесу"©(хоч я в сусідній області) ;)
Але щодня заряджаються(і я теж допомагаю носити снаряди хлопцям) повні машини(САУ)- так що шансів у орків мало! Тим більше - у бухих орхів на 9те травня :wink: :mrgreen:
А ще і наші гради/вільхи, гавбиці і т.п. НЕ дрімають!💪👀

Так що в орків лише один напрямок - втікати! Втікати у напрямку їхнього ж корабля! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 16:45

  Investor_K написав:Уже 33,7 -34,0
Чого так?

особонеумные люди понизили депоставки до неприличного уровня, загоняя народ в бакс...
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 16:47

  Investor_K написав:Уже 33,7 -34,0
Чого так?
Ну, в понедельник как бы война обьявляется ...
Не повод?!
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 16:57

  asti написав:
  Investor_K написав:Уже 33,7 -34,0
Чого так?
Ну, в понедельник как бы война обьявляется ...
Не повод?!

А это что было? Путлер уже более четверти своих боеспособных войск потерял.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 17:06

  hxbbgaf написав:
  asti написав:
  Investor_K написав:Уже 33,7 -34,0
Чого так?
Ну, в понедельник как бы война обьявляется ...
Не повод?!
А это что было? Путлер уже более четверти своих боеспособных войск потерял.
То, что было все уже увидели, а вот что будет - неизвестно,
а неизвестность, как известно, всегда пугает...
asti
 
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