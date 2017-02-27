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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9459946094619462>
Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 18:45

flyman Нет там никаких долларов.Кассир что идиот продавать по 32.18 если через 10 метров может сдать за 33.50....да и кто в эти банки продаёт по 31 если через дорогу 33.20...понты короче
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 18:46

  копейка написав:
  Zebra написав:
  osya1964 написав:Чего не скажешь,в особенности когда тебе через неделю уходить и отвечать за базар будет некому.

Вероятность списания 100%

Зображення50 %

спишуть або не спишуть
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 18:48

  asti написав:
  Investor_K написав:Уже 33,7 -34,0
Чого так?
Ну, в понедельник как бы война обьявляется ...
Не повод?!

Кого з ким? Як варіант: РФ і Фінляндії.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 18:53

Хто таке придумав?)))

  konstantin kirovograd написав:flyman Нет там никаких долларов.Кассир что идиот продавать по 32.18 если через 10 метров может сдать за 33.50....да и кто в эти банки продаёт по 31 если через дорогу 33.20...понты короче

А якщо купити онлайн в бланку?
Вже можна?

Чи можна лише купувати готівкові, які може принесуть після обіду...завтра...ніколи...? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 18:57

Успіх Нет коллега онлайн нельзя. Единственное где можно это у валютчиков или в обменках-других вариантов нет и думаю в ближайшие месяцы не будет.Разве если НБУ разрешит банкам устанавливать свой курс а не имеющиеся сейчас ограничение 10% от официального 29.25
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 18:59

  pesikot написав:
  Успіх написав:То що там з продажем долара банками - далі діє заборона?
(тільки в обмінках можна купити на ЧР?)

Банки продають валюту, але тільки готівкову і тільки в межах того, що купили

Це такий наказ/закон вийшов?
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 19:01

  konstantin kirovograd написав:Успіх Нет коллега онлайн нельзя. Единственное где можно это у валютчиков или в обменках-других вариантов нет и думаю в ближайшие месяцы не будет.Разве если НБУ разрешит банкам устанавливать свой курс а не имеющиеся сейчас ограничение 10% от официального 29.25

Ну ок.
А якщо я хочу відкрити в банку доларовий депозит, а маю лише гривню.... - теж не пройде такий номер?(колись же таке було без проблем) ;)
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 19:04

  Успіх написав:
  konstantin kirovograd написав:Успіх Нет коллега онлайн нельзя. Единственное где можно это у валютчиков или в обменках-других вариантов нет и думаю в ближайшие месяцы не будет.Разве если НБУ разрешит банкам устанавливать свой курс а не имеющиеся сейчас ограничение 10% от официального 29.25

Ну ок.
А якщо я хочу відкрити в банку доларовий депозит, а маю лише гривню.... - теж не пройде такий номер?(колись же таке було без проблем) ;)


Врятли. Сейчас валюта особо не нужна. А если вам продаст то повлияет на валютную позицию с которой и так тяжко. Оно им не надо
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 19:04

  Успіх написав:
  konstantin kirovograd написав:flyman Нет там никаких долларов.Кассир что идиот продавать по 32.18 если через 10 метров может сдать за 33.50....да и кто в эти банки продаёт по 31 если через дорогу 33.20...понты короче

А якщо купити онлайн в бланку?
Вже можна?

Чи можна лише купувати готівкові, які може принесуть після обіду...завтра...ніколи...? :mrgreen:

Можна продати в онлайн банку по 29.25
Купити можна в "обмінці за рогом" або "бариг-спеулянтів", але "трохи дорожче"
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 19:07

  Успіх написав:
  konstantin kirovograd написав:Успіх Нет коллега онлайн нельзя. Единственное где можно это у валютчиков или в обменках-других вариантов нет и думаю в ближайшие месяцы не будет.Разве если НБУ разрешит банкам устанавливать свой курс а не имеющиеся сейчас ограничение 10% от официального 29.25

Ну ок.
А якщо я хочу відкрити в банку доларовий депозит, а маю лише гривню.... - теж не пройде такий номер?(колись же таке було без проблем) ;)

Пишете хотабу, він летить в Румунію, знімає з карти і відає вам.
Замість хотаба може ваша дружина зі Львова майнути в Польщу.
А ще ліпше, аби вона виїхали туди і там приймала перекази і переводила в тверду валюту і скирдувала банки
flyman
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