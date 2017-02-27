konstantin kirovograd написав:flyman Нет там никаких долларов.Кассир что идиот продавать по 32.18 если через 10 метров может сдать за 33.50....да и кто в эти банки продаёт по 31 если через дорогу 33.20...понты короче
А якщо купити онлайн в бланку? Вже можна?
Чи можна лише купувати готівкові, які може принесуть після обіду...завтра...ніколи...?
Успіх Нет коллега онлайн нельзя. Единственное где можно это у валютчиков или в обменках-других вариантов нет и думаю в ближайшие месяцы не будет.Разве если НБУ разрешит банкам устанавливать свой курс а не имеющиеся сейчас ограничение 10% от официального 29.25
konstantin kirovograd написав:Успіх Нет коллега онлайн нельзя. Единственное где можно это у валютчиков или в обменках-других вариантов нет и думаю в ближайшие месяцы не будет.Разве если НБУ разрешит банкам устанавливать свой курс а не имеющиеся сейчас ограничение 10% от официального 29.25
Ну ок. А якщо я хочу відкрити в банку доларовий депозит, а маю лише гривню.... - теж не пройде такий номер?(колись же таке було без проблем)
konstantin kirovograd написав:Успіх Нет коллега онлайн нельзя. Единственное где можно это у валютчиков или в обменках-других вариантов нет и думаю в ближайшие месяцы не будет.Разве если НБУ разрешит банкам устанавливать свой курс а не имеющиеся сейчас ограничение 10% от официального 29.25
Ну ок. А якщо я хочу відкрити в банку доларовий депозит, а маю лише гривню.... - теж не пройде такий номер?(колись же таке було без проблем)
Врятли. Сейчас валюта особо не нужна. А если вам продаст то повлияет на валютную позицию с которой и так тяжко. Оно им не надо
konstantin kirovograd написав:flyman Нет там никаких долларов.Кассир что идиот продавать по 32.18 если через 10 метров может сдать за 33.50....да и кто в эти банки продаёт по 31 если через дорогу 33.20...понты короче
А якщо купити онлайн в бланку? Вже можна?
Чи можна лише купувати готівкові, які може принесуть після обіду...завтра...ніколи...?
Можна продати в онлайн банку по 29.25 Купити можна в "обмінці за рогом" або "бариг-спеулянтів", але "трохи дорожче"
konstantin kirovograd написав:Успіх Нет коллега онлайн нельзя. Единственное где можно это у валютчиков или в обменках-других вариантов нет и думаю в ближайшие месяцы не будет.Разве если НБУ разрешит банкам устанавливать свой курс а не имеющиеся сейчас ограничение 10% от официального 29.25
Ну ок. А якщо я хочу відкрити в банку доларовий депозит, а маю лише гривню.... - теж не пройде такий номер?(колись же таке було без проблем)
Пишете хотабу, він летить в Румунію, знімає з карти і відає вам. Замість хотаба може ваша дружина зі Львова майнути в Польщу. А ще ліпше, аби вона виїхали туди і там приймала перекази і переводила в тверду валюту і скирдувала банки