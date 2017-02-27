flyman написав:Можна продати в онлайн банку по 29.25 Купити можна в "обмінці за рогом" або "бариг-спеулянтів", але "трохи дорожче"
"За рогом" - я тут хіба можу у сільський магазин зайти, де "майже нічого нема"! - а ще вчора, то "за рогом" міг лише осколок від міни/снаряду отримати... Отакий тут "курс долара за рогом!"
flyman написав:Пишете хотабу, він летить в Румунію, знімає з карти і відає вам. Замість хотаба може ваша дружина зі Львова майнути в Польщу. А ще ліпше, аби вона виїхали туди і там приймала перекази і переводила в тверду валюту і скирдувала банки
Та в мене не такі суми, щоб таке провертати)) Так, хотів - 1-2К купити онлайн і на депо))
Успіх написав:Та в мене не такі суми, щоб таке провертати)) Так, хотів - 1-2К купити онлайн і на депо))
До Шегині і назад електричка зі Львова, думаю, що біля 30+30 грн., потім перетнути кордон в Шегині, 2 чи 3 злотих автобус/маршрутка в Перемишль, стільки ж назад.
Це якщо твоїй дружині тяжко сходити в обмінку за рогом. Чи тобі на фронті готівку насипають в наплічник, а не на карту? Чи тяжко прокрутити із ПБ в моно по ІБАНу, чи потримати на депозиті, щоб без комісій? Ще можеш взяти в Кінто тримісячні ОВДП (комісія ПБ за переказ 2 грн), вивід на рахунок прив"язаний до карти монобанку чи ПУМБ (і ще буде дюжина банок, не таких жадібних як державний ПБ) і забирати готівкою без комісії. https://fi202x.blogspot.com/2022/05/blog-post.html Вчись фінансовій обізнаності. Можеш не дякувати.
Успіх написав:Та в мене не такі суми, щоб таке провертати)) Так, хотів - 1-2К купити онлайн і на депо))
До Шегині і назад електричка зі Львова, думаю, що біля 30+30 грн., потім перетнути кордон в Шегині, 2 чи 3 злотих автобус/маршрутка в Перемишль, стільки ж назад.
Це якщо твоїй дружині тяжко сходити в обмінку за рогом. Чи тобі на фронті готівку насипають в наплічник, а не на карту? Чи тяжко прокрутити із ПБ в моно по ІБАНу, чи потримати на депозиті, щоб без комісій? Ще можеш взяти в Кінто тримісячні ОВДП (комісія ПБ за переказ 2 грн), вивід на рахунок прив"язаний до карти монобанку чи ПУМБ (і ще буде дюжина банок, не таких жадібних як державний ПБ) і забирати готівкою без комісії. https://fi202x.blogspot.com/2022/05/blog-post.html Вчись фінансовій обізнаності. Можеш не дякувати.
а блог обов'язково на москальській вести? позорище якесь