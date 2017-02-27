RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9459946094619462
Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 19:24

Якби ви знали паничі...!©

  flyman написав:Можна продати в онлайн банку по 29.25
Купити можна в "обмінці за рогом" або "бариг-спеулянтів", але "трохи дорожче"

"За рогом" - я тут хіба можу у сільський магазин зайти, де "майже нічого нема"! :mrgreen: - а ще вчора, то "за рогом" міг лише осколок від міни/снаряду отримати... :roll:
Отакий тут "курс долара за рогом!" :mrgreen:
  flyman написав:Пишете хотабу, він летить в Румунію, знімає з карти і відає вам.
Замість хотаба може ваша дружина зі Львова майнути в Польщу.
А ще ліпше, аби вона виїхали туди і там приймала перекази і переводила в тверду валюту і скирдувала банки

Та в мене не такі суми, щоб таке провертати))
Так, хотів - 1-2К купити онлайн і на депо))
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3217
З нами з: 18.03.21
Подякував: 114 раз.
Подякували: 279 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 19:33

Успіх забудте слово онлайн надолго-НБУ не даст разрешение,все начнут переводить гривну в доллар. Только валютчики.Только олдскул :D
konstantin kirovograd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 903
З нами з: 20.01.09
Подякував: 12 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 19:33

  Успіх написав:Та в мене не такі суми, щоб таке провертати))
Так, хотів - 1-2К купити онлайн і на депо))

До Шегині і назад електричка зі Львова, думаю, що біля 30+30 грн., потім перетнути кордон в Шегині, 2 чи 3 злотих автобус/маршрутка в Перемишль, стільки ж назад.

Це якщо твоїй дружині тяжко сходити в обмінку за рогом.
Чи тобі на фронті готівку насипають в наплічник, а не на карту?
Чи тяжко прокрутити із ПБ в моно по ІБАНу, чи потримати на депозиті, щоб без комісій?
Ще можеш взяти в Кінто тримісячні ОВДП (комісія ПБ за переказ 2 грн), вивід на рахунок прив"язаний до карти монобанку чи ПУМБ (і ще буде дюжина банок, не таких жадібних як державний ПБ) і забирати готівкою без комісії.
https://fi202x.blogspot.com/2022/05/blog-post.html
Вчись фінансовій обізнаності.
Можеш не дякувати.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28941
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1405 раз.
Подякували: 2498 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 20:18

  flyman написав:
  Успіх написав:Та в мене не такі суми, щоб таке провертати))
Так, хотів - 1-2К купити онлайн і на депо))

До Шегині і назад електричка зі Львова, думаю, що біля 30+30 грн., потім перетнути кордон в Шегині, 2 чи 3 злотих автобус/маршрутка в Перемишль, стільки ж назад.

Це якщо твоїй дружині тяжко сходити в обмінку за рогом.
Чи тобі на фронті готівку насипають в наплічник, а не на карту?
Чи тяжко прокрутити із ПБ в моно по ІБАНу, чи потримати на депозиті, щоб без комісій?
Ще можеш взяти в Кінто тримісячні ОВДП (комісія ПБ за переказ 2 грн), вивід на рахунок прив"язаний до карти монобанку чи ПУМБ (і ще буде дюжина банок, не таких жадібних як державний ПБ) і забирати готівкою без комісії.
https://fi202x.blogspot.com/2022/05/blog-post.html
Вчись фінансовій обізнаності.
Можеш не дякувати.



а блог обов'язково на москальській вести?
позорище якесь
:!:
greenozon
 
Повідомлень: 13380
З нами з: 01.06.14
Подякував: 257 раз.
Подякували: 1185 раз.
 
Профіль
1
1
1
  #<1 ... 9459946094619462
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 3043, 3044, 3045
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
30441 28174139
Переглянути останнє повідомлення
Суб 07 тра, 2022 20:11
IMPRINTER
Продуктовые рынки и не только в валютном контексте 1 ... 157, 158, 159
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1580 9246802
Переглянути останнє повідомлення
Суб 07 тра, 2022 14:20
копейка
Валютный рынок в мире 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7972 22312283
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
NEOBANK (171)
07.05.2022 21:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.