RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9459946094619462
Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 19:24

Якби ви знали паничі...!©

  flyman написав:Можна продати в онлайн банку по 29.25
Купити можна в "обмінці за рогом" або "бариг-спеулянтів", але "трохи дорожче"

"За рогом" - я тут хіба можу у сільський магазин зайти, де "майже нічого нема"! :mrgreen: - а ще вчора, то "за рогом" міг лише осколок від міни/снаряду отримати... :roll:
Отакий тут "курс долара за рогом!" :mrgreen:
  flyman написав:Пишете хотабу, він летить в Румунію, знімає з карти і відає вам.
Замість хотаба може ваша дружина зі Львова майнути в Польщу.
А ще ліпше, аби вона виїхали туди і там приймала перекази і переводила в тверду валюту і скирдувала банки

Та в мене не такі суми, щоб таке провертати))
Так, хотів - 1-2К купити онлайн і на депо))
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3217
З нами з: 18.03.21
Подякував: 114 раз.
Подякували: 280 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 19:33

Успіх забудте слово онлайн надолго-НБУ не даст разрешение,все начнут переводить гривну в доллар. Только валютчики.Только олдскул :D
konstantin kirovograd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 903
З нами з: 20.01.09
Подякував: 12 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 19:33

  Успіх написав:Та в мене не такі суми, щоб таке провертати))
Так, хотів - 1-2К купити онлайн і на депо))

До Шегині і назад електричка зі Львова, думаю, що біля 30+30 грн., потім перетнути кордон в Шегині, 2 чи 3 злотих автобус/маршрутка в Перемишль, стільки ж назад.

Це якщо твоїй дружині тяжко сходити в обмінку за рогом.
Чи тобі на фронті готівку насипають в наплічник, а не на карту?
Чи тяжко прокрутити із ПБ в моно по ІБАНу, чи потримати на депозиті, щоб без комісій?
Ще можеш взяти в Кінто тримісячні ОВДП (комісія ПБ за переказ 2 грн), вивід на рахунок прив"язаний до карти монобанку чи ПУМБ (і ще буде дюжина банок, не таких жадібних як державний ПБ) і забирати готівкою без комісії.
https://fi202x.blogspot.com/2022/05/blog-post.html
Вчись фінансовій обізнаності.
Можеш не дякувати.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28946
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1406 раз.
Подякували: 2502 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 20:18

  flyman написав:
  Успіх написав:Та в мене не такі суми, щоб таке провертати))
Так, хотів - 1-2К купити онлайн і на депо))

До Шегині і назад електричка зі Львова, думаю, що біля 30+30 грн., потім перетнути кордон в Шегині, 2 чи 3 злотих автобус/маршрутка в Перемишль, стільки ж назад.

Це якщо твоїй дружині тяжко сходити в обмінку за рогом.
Чи тобі на фронті готівку насипають в наплічник, а не на карту?
Чи тяжко прокрутити із ПБ в моно по ІБАНу, чи потримати на депозиті, щоб без комісій?
Ще можеш взяти в Кінто тримісячні ОВДП (комісія ПБ за переказ 2 грн), вивід на рахунок прив"язаний до карти монобанку чи ПУМБ (і ще буде дюжина банок, не таких жадібних як державний ПБ) і забирати готівкою без комісії.
https://fi202x.blogspot.com/2022/05/blog-post.html
Вчись фінансовій обізнаності.
Можеш не дякувати.



а блог обов'язково на москальській вести?
позорище якесь
:!:
greenozon
 
Повідомлень: 13381
З нами з: 01.06.14
Подякував: 257 раз.
Подякували: 1185 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 20:51

  flyman написав:
  Успіх написав:Та в мене не такі суми, щоб таке провертати))
Так, хотів - 1-2К купити онлайн і на депо))

До Шегині і назад електричка зі Львова, думаю, що біля 30+30 грн., потім перетнути кордон в Шегині, 2 чи 3 злотих автобус/маршрутка в Перемишль, стільки ж назад.

Це якщо твоїй дружині тяжко сходити в обмінку за рогом.
Чи тобі на фронті готівку насипають в наплічник, а не на карту?
Чи тяжко прокрутити із ПБ в моно по ІБАНу, чи потримати на депозиті, щоб без комісій?
Ще можеш взяти в Кінто тримісячні ОВДП (комісія ПБ за переказ 2 грн), вивід на рахунок прив"язаний до карти монобанку чи ПУМБ (і ще буде дюжина банок, не таких жадібних як державний ПБ) і забирати готівкою без комісії.
https://fi202x.blogspot.com/2022/05/blog-post.html
Вчись фінансовій обізнаності.
Можеш не дякувати.

с таким подходом к клиентам много не заработаешь ;)

а сочетание советов по инвестициям с советами как прожить на 150 дол в месяц - так себе. у меня бы доверия не вызвало ;)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1950
З нами з: 29.09.19
Подякував: 314 раз.
Подякували: 654 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 21:04

  greenozon написав:а блог обов'язково на москальській вести?
позорище якесь
:!:

Называть киевский язык, москальськім - вот ведь, действительно позорище необразованное.
evaw_tarsh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15
З нами з: 01.12.21
Подякував: 17 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 21:10

  evaw_tarsh написав:
  greenozon написав:а блог обов'язково на москальській вести?
позорище якесь
:!:

Называть киевский язык, москальськім - вот ведь, действительно позорище необразованное.

В сусідній темі на серйозних щах "патріоти" пропонують Рава-Руську дерусифікувати, а заодно і Київську Русь, ну щоб вже московитам віддати остаточно історію Русі і не паритися.

Хлоп, я так розумію, з причини невігластва, переплутав із мошканьською фіно-угорської групи.

flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28946
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1406 раз.
Подякували: 2502 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 9459946094619462
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 3043, 3044, 3045
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
30444 28181661
Переглянути останнє повідомлення
Суб 07 тра, 2022 21:59
ol_zy
Продуктовые рынки и не только в валютном контексте 1 ... 157, 158, 159
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1580 9254091
Переглянути останнє повідомлення
Суб 07 тра, 2022 14:20
копейка
Валютный рынок в мире 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7972 22323699
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.